Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»

Главный тренер чешской «Млады Болеслав» Йозеф Вебер оценил игру защитника команды Алексея Татаева в матче 28-го тура Первой лиги против «Слована» (2:2). На 90+5 минуте россиянин забил в свои ворота.

«Татаев в этом матче был нашим лучшим игроком. Автогол – просто неудачный момент, не виню футболиста. В двух последних матчах Татаев сыграл в обороне лучше всех, это наш лучший защитник», – цитирует Вебера Idnes.cz.