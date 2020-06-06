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    Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»

    Главный тренер чешской «Млады Болеслав» Йозеф Вебер оценил игру защитника команды Алексея Татаева в матче 28-го тура Первой лиги против «Слована» (2:2). На 90+5 минуте россиянин забил в свои ворота.

    «Татаев в этом матче был нашим лучшим игроком. Автогол – просто неудачный момент, не виню футболиста. В двух последних матчах Татаев сыграл в обороне лучше всех, это наш лучший защитник», – цитирует Вебера Idnes.cz.

    • Татаев за неделю забил два автогола.
    • 21-летний защитник – воспитанник «Краснодара».
    • В текущем сезоне Первой лиги Татаев провел 16 матчей, забил гол.

    Источник: Idnes.cz

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    06.06.2020 23:58
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