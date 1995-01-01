Воспитанник «Краснодара» Татаев забил за неделю два автогола

Савину будет повод снять очередного говно игрока и спросить, что надо сделать, чтобы попасть в сборную?
Защитник чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев сегодня, 6 июня, забил в свои ворота во втором матче подряд. В обеих встречах его команда потеряла очки.
2 июня Татаев забил автогол в матче против «Фастава», команды сыграли 1:1.
- 21-летний защитник – воспитанник «Краснодара».
- В текущем сезоне Первой лиги Татаев провел 16 матчей, забил гол.
- «Млада Болеслав» идет в зоне плей-офф за место в Лиге Европы.