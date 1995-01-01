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    Воспитанник «Краснодара» Татаев забил за неделю два автогола

    Защитник чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев сегодня, 6 июня, забил в свои ворота во втором матче подряд. В обеих встречах его команда потеряла очки.

    2 июня Татаев забил автогол в матче против «Фастава», команды сыграли 1:1.

    • 21-летний защитник – воспитанник «Краснодара».
    • В текущем сезоне Первой лиги Татаев провел 16 матчей, забил гол.
    • «Млада Болеслав» идет в зоне плей-офф за место в Лиге Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10460

      KLIM777 36 минут назад

      Савину будет повод снять очередного говно игрока и спросить, что надо сделать, чтобы попасть в сборную?

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      Рейтинг: +363

      Puddle 53 минуты назад

      а дальше карьера по наклонной: Чехия, Чехия див.2, Албания, Таджикистан, Таджикистан див.2, Таджикистан див.3, московский Спартак....

      0
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      Рейтинг: +3386

      APchelov 1 час назад

      Этот далеко пойдёт )

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