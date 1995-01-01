Воспитанник «Краснодара» Татаев забил за неделю два автогола

Защитник чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев сегодня, 6 июня, забил в свои ворота во втором матче подряд. В обеих встречах его команда потеряла очки.

2 июня Татаев забил автогол в матче против «Фастава», команды сыграли 1:1.