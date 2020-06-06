Первая лига. Автогол Татаева не позволил «Младе Болеслав» вдесятером победить «Слован»

«Млада Болеслав» в 28-м туре чемпионата Чехии не удержала победу в матче против «Слована». Очко хозяевам принес автогол воспитанника «Краснодара» Алексея Татаева. В матче было два удаления.

Команда россиянина идет в зоне плей-офф за место в Лиге Европы. «Слован» занимает в таблице третье место.

Чемпионат Чехии. Первая лига. 28-й тур

Слован – Млада Болеслав – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – И. Клима, 2; 1:1 – Кухта, 41; 1:2 – Будински, 62 (с пенальти); 2:2 – Татаев, 90+5 (в свои ворота).

Удаления: Качараба, 75 (вторая ж.к.) – Я. Клима, 37.

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