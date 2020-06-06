Слован - Млада Болеслав

|14 тур
|27 октября, воскресенье
|16:30
|Млада Болеслав
|1:3
|Слован
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|16:30
|Млада Болеслав
|1:3
|Слован
|28 тур
|15 апреля, понедельник
|19:00
|Млада Болеслав
|1:2
|Слован
|14 тур
|5 ноября, понедельник
|20:00
|Слован
|1:0
|Млада Болеслав
|18 тур
|24 февраля, суббота
|17:00
|Слован
|1:0
|Млада Болеслав
|4 тур
|19 августа, суббота
|21:00
|Млада Болеслав
|0:3
|Слован
|30 тур
|27 мая, суббота
|18:00
|Слован
|4:0
|Млада Болеслав
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|17:30
|Млада Болеслав
|3:0
|Слован
|30 тур
|14 мая, суббота
|16:30
|Млада Болеслав
|2:2
|Слован
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|21:15
|Слован
|4:2
|Млада Болеслав
|23 тур
|11 апреля, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Слован
|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|19:30
|Слован
|0:0
|Млада Болеслав
|17 тур
|23 февраля, воскресенье
|22:00
|Слован
|2:2
|Млада Болеслав
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|4:0
|Слован
|25 тур
|28 апреля, воскресенье
|20:05
|Млада Болеслав
|2:3
|Слован
|11 тур
|22 октября, понедельник
|20:00
|Слован
|2:0
|Млада Болеслав
|20 тур
|10 марта, суббота
|22:30
|Слован
|2:1
|Млада Болеслав
|6 тур
|10 сентября, суббота
|22:15
|Млада Болеслав
|1:4
|Слован
|21 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Слован
|4:0
|Млада Болеслав
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|3:1
|Слован
|16 тур
|28 ноября, суббота
|18:00
|Слован
|3:0
|Млада Болеслав
|2 тур
|2 августа, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|4:1
|Слован