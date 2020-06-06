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Материалы

Слован - Млада Болеслав

06.06.2020, Суббота, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 28 тур Слован - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
14 тур
27 октября, воскресенье 16:30 Млада Болеслав 1:3 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
28 тур
15 апреля, понедельник 19:00 Млада Болеслав 1:2 Слован
14 тур
5 ноября, понедельник 20:00 Слован 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
18 тур
24 февраля, суббота 17:00 Слован 1:0 Млада Болеслав
4 тур
19 августа, суббота 21:00 Млада Болеслав 0:3 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
30 тур
27 мая, суббота 18:00 Слован 4:0 Млада Болеслав
1 тур
31 июля, воскресенье 17:30 Млада Болеслав 3:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Млада Болеслав 2:2 Слован
1 тур
26 июля, воскресенье 21:15 Слован 4:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
11 апреля, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:1 Слован
9 тур
28 сентября, воскресенье 19:30 Слован 0:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
17 тур
23 февраля, воскресенье 22:00 Слован 2:2 Млада Болеслав
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 4:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
28 апреля, воскресенье 20:05 Млада Болеслав 2:3 Слован
11 тур
22 октября, понедельник 20:00 Слован 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 22:30 Слован 2:1 Млада Болеслав
6 тур
10 сентября, суббота 22:15 Млада Болеслав 1:4 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
19 марта, суббота 18:00 Слован 4:0 Млада Болеслав
7 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
28 ноября, суббота 18:00 Слован 3:0 Млада Болеслав
2 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 4:1 Слован
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