Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Млада Болеслав
Слован - Млада Болеслав: обзор матча 06 июня 2020
Слован
06.06.2020, суббота, 19:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Млада Болеслав
41'
Я. Кухта
90+5'
А. Татаев (АГ)
2'
И. Клима
62'
Л. Будински (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Млада Болеслав
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Татаев
90'
+5
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Косцельник
83'
79'
Замена
D. Pudil
️️️️
И. Клима
Вторая желтая
Т. Качараба
75'
Желтая карточка
Т. Качараба
70'
Желтая карточка
О. Карафиат
62'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Будински
Замена
Я. Пешек
️️️️
M. Zeman
60'
Замена
S. Elvis Mashike
️️️️
Я. Кухта
60'
Желтая карточка
М. Беран
53'
Замена
М. Беран
️️️️
А. Алибеков
50'
46'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
Т. Ладра
42'
Замена
O. Mazuch
️️️️
Д. Дудера
ГОЛ! 1:1!
Я. Кухта
41'
37'
Красная карточка
Я. Клима
19'
Желтая карточка
А. Крапка
Желтая карточка
А. Алибеков
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Клима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
14
Якуб Громада
ОП
10
Якуб Пешек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
7
Михал Беран
АП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Млада Болеслав
13
Ян Стейскал
ВР
0
D. Pudil
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
3-1-3-3
1
Нгуйен
33
Качараба
44
Карафиат
3
Микула
6
Алибеков
3
Косцельник
23
Мара
0
7
Кухта
26
Малински
22
Балутэ
3-2-3-2
33
39
Клима
30
Зелены
12
39
Крапка
5
Татаев
32
Будински
39
Яношек
23
Дудера
23
Клима
18
Ладра
6
Алибеков
7
Беран
7
Беран
6
Алибеков
0
10
Пешек
10
Пешек
0
3
Косцельник
15
Рондич
15
Рондич
3
Косцельник
7
Кухта
99
99
7
Кухта
23
Клима
0
0
23
Клима
23
Дудера
3
3
23
Дудера
18
Ладра
22
Фулнек
22
Фулнек
18
Ладра
Остались в запасе
Слован
Млада Болеслав
14
Якуб Громада
ОП
34
Милан Кноблох
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
13
Ян Стейскал
ВР
9
Ladislav Krobot
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
14
Якуб Громада
ОП
34
Милан Кноблох
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
9
Ladislav Krobot
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Слован - Млада Болеслав
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
Новости команд
Все
Слован
Млада Болеслав
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+