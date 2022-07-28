Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе над «Слованом» (4:1) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Нервным матч со «Слованом» стал сразу после жеребьeвки. События 1992 года, когда на трибунах словацкая полиция избила фанатов «Ференцвароша», витали вокруг матча. Забыть это невозможно, но не хотелось, чтобы игра прошла под этим девизом.

Надо сказать, что болельщики вели себя достойно в обоих матчах, но напряжение было. Возможно, оно нам даже помешало дома. Вчера была напряжeнная игра, а не нервная, потому что мы знали, что нам делать на поле», — сказал Черчесов.