Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»

Главный тренер словацкого «Слована» Владимир Вайсс рассказал о симпатиях к «Спартаку». Он считает московских фанатов лучшими в стране.

«У красно-белых всегда самые высокие цели, но в РПЛ очень серьезные соперники – «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и другие. У вас очень сложный и хороший чемпионат, но я буду болеть за «Спартак». Я вообще всегда болел за этот клуб, у него самые лучшие болельщики в России», – сказал словак.