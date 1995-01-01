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    Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»

    Главный тренер словацкого «Слована» Владимир Вайсс рассказал о симпатиях к «Спартаку». Он считает московских фанатов лучшими в стране.

    «У красно-белых всегда самые высокие цели, но в РПЛ очень серьезные соперники – «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и другие. У вас очень сложный и хороший чемпионат, но я буду болеть за «Спартак». Я вообще всегда болел за этот клуб, у него самые лучшие болельщики в России», – сказал словак.

    • «Спартак» и «Слован» сыграли вничью (2:2) в товарищеском матче на сборе в Дубае.
    • «Слован» лидирует в чемпионате Словакии.
    • «Спартак» – 9-й в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +57747

      portero 1 час назад

      Ооо ... ещё один на заработок к Федуну метит.

      1
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      Рейтинг: +10622

      playsh 1 час назад

      В России нет ещё пока фанатов лучше Спартака!!!
      Вайсс знает,что говорит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15331

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Не предвзятый взгляд со стороны !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2426

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      У Спартака болельщики из подписчиков Тик Ток. Так чисто поржать. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +15331

      Persona_non_Grata > ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Чисто поржать - это ваша когорта дебилов сюда заходит , ну и клинер до кучи !

      2
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      Рейтинг: +14089

      Hektor 84 > ПалкоВводецъ 3 минуты назад

      У бзянита болельщики только в питере. В стране больше ни где не болеют за бомжарню.

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