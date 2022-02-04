Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»

Главный тренер словацкого «Слована» Владимир Вайсс рассказал о симпатиях к «Спартаку». Он считает московских фанатов лучшими в стране.
«У красно-белых всегда самые высокие цели, но в РПЛ очень серьезные соперники – «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и другие. У вас очень сложный и хороший чемпионат, но я буду болеть за «Спартак». Я вообще всегда болел за этот клуб, у него самые лучшие болельщики в России», – сказал словак.
- «Спартак» и «Слован» сыграли вничью (2:2) в товарищеском матче на сборе в Дубае.
- «Слован» лидирует в чемпионате Словакии.
- «Спартак» – 9-й в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»