- 27 июня 2019
- 18:56 Товарищеские матчи. «Локомотив» выиграл у «Фастава», «Рубин» разгромил «Мордовию» 2
- 9 декабря 2017
- 01:53 Фото Семин поблагодарил болельщиков «Локомотива», приехавших на матч с «Фаставом» 2
- 8 декабря 2017
- 09:06 Фернандеш: «Победа в Лиге Европы – это мечта, хотя и очень далекая» 3
- 08:15 800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина 9
- 07:22 Семин боялся недооценки «Фастава» 3
- 06:41 Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы» 2
- 06:31 Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
- 06:18 Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным» 5
- 00:07 Фарфан забил шесть голов в последних пяти матчах 3
- 7 декабря 2017
- 23:52 Семин – о жеребьевке ЛЕ: «Вдруг «Спартак» попадется? Почему бы и нет?» 21
- 22:53 Лига Европы. «Локомотив» обыграл «Фастав» и вышел в плей-офф турнира 29
- 20:02 Фарфан, Антон и Алексей Миранчуки сыграют в атаке против «Фастава» 2
- 20:00 Лига Европы. «Локомотив» на выезде сыграет с «Фаставом» 21
- 01:47 На матче с «Фаставом» ожидается 3 тысячи болельщиков «Локомотива», это самый массовый выезд в истории клуба 4
- 00:15 Тренер «Фастава»: «Мы не каждый день встречаемся с такой командой, как «Локомотив». Для нас вызов – выстоять»
- 6 декабря 2017
- 22:19 Антон Миранчук: «Локомотив» привык к плотному графику, а лидерство в чемпионате придает сил»