Фарфан, Антон и Алексей Миранчуки сыграют в атаке против «Фастава»

Стали известен состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Фастав» – «Локомотив».
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Игорь Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан.
«Фастав»: Зламал, Гронек, Диоп, Ирачек, Траоре, Гольцер, Матейов, Гаич, Гнаничек, Копечны, Вукадинович.
Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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