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    • Фарфан, Антон и Алексей Миранчуки сыграют в атаке против «Фастава»

    Фарфан, Антон и Алексей Миранчуки сыграют в атаке против «Фастава»

    Стали известен состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Фастав»«Локомотив».

    «Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Игорь Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан.

    «Фастав»: Зламал, Гронек, Диоп, Ирачек, Траоре, Гольцер, Матейов, Гаич, Гнаничек, Копечны, Вукадинович.

    Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Twitter

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    07.12.2017 20:02
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    Комментарии (3)
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    lekseij2007
    1512667847
    Удачи
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    Fan Loko mik
    1512669176
    ЛОКО вперед!!! С нами бог!
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    ologreds
    1694991781
    numo528447
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