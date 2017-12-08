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    • 800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина

    800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил за поддержку болельщиков, которые в составе 800 человек поддержали столичный клуб на выезде в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Фаставом». Специалист отметил, что был удивлен такой многочисленной поддержке.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Фастав» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2. Российский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе F, набрав 11 очков. «Фастав» замкнул квартет с двумя баллами на счету.

    – 800 болельщиков «Локо» на матче – рекорд клуба для еврокубковых выездов. Вам помогла эта поддержка?

    – Конечно, помогла! Они заполнили весь сектор, который нам выделили. Честно говоря, мы удивились. Ребята их отблагодарили. И когда команда вышла на футбольное поле и увидела наших ребят, у команды поднялся уровень ответственности.

    – «Локомотив» – первый в чемпионате. И теперь первый – в группе Лиги Европы. Везде первый! Когда у вас был такой успешный сезон как у тренера, вспомните?

    – У меня бывают такие сезоны. Нечасто, но бывают. В киевском «Динамо» вот совсем недавно в 2013-м году такая приятная история была. А некоторые вообще ведь за всю жизнь не доходят до этого... Но вообще хотелось бы закончить на такой же ноте в мае. А сейчас – это промежуточные итоги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 08:15
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Артурка32
    1512712093
    Респект болельщикам!!!
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    alp
    1512715041
    молодцы!
    Ответить
    nemolod
    1512717496
    Палычу и команде желаю в следующем году остаться первыми!
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    DOCTOR PENALTY
    1512719582
    ЛОКО НА ПРАВИЛЬНЫХ РЕЛЬСАХ !!!
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    multiscan
    1512720356
    А что делать с той кучкой идиотов, которая жгла файеры даже после предупреждения о недопустимости этого под страхом нехилого штрафа для "Локомотива"? На мой взгляд, денежки надо брать лично с них! Кстати, было видно, что некоторые ребята, после объявления, пытались принять меры против "поджигателей", но после второго гола в нашем секторе началась настоящая вакханалия. Интересно, во что всё это могло превратиться, если бы на месте "Локомотива" был "Спартак" или даже несколько более сдержанный ЦСКА?
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    srg38
    1512720452
    Парни приехали в Чехию пивка попить и заодно на мячик сгонять, шикарно!
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    ologreds
    1694991777
    numo528490
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