800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил за поддержку болельщиков, которые в составе 800 человек поддержали столичный клуб на выезде в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Фаставом». Специалист отметил, что был удивлен такой многочисленной поддержке.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Фастав» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2. Российский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе F, набрав 11 очков. «Фастав» замкнул квартет с двумя баллами на счету.

– 800 болельщиков «Локо» на матче – рекорд клуба для еврокубковых выездов. Вам помогла эта поддержка?

– Конечно, помогла! Они заполнили весь сектор, который нам выделили. Честно говоря, мы удивились. Ребята их отблагодарили. И когда команда вышла на футбольное поле и увидела наших ребят, у команды поднялся уровень ответственности.

– «Локомотив» – первый в чемпионате. И теперь первый – в группе Лиги Европы. Везде первый! Когда у вас был такой успешный сезон как у тренера, вспомните?

– У меня бывают такие сезоны. Нечасто, но бывают. В киевском «Динамо» вот совсем недавно в 2013-м году такая приятная история была. А некоторые вообще ведь за всю жизнь не доходят до этого... Но вообще хотелось бы закончить на такой же ноте в мае. А сейчас – это промежуточные итоги.