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    Семин боялся недооценки «Фастава»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы с «Фаставом» боялся, что его футболисты могут недооценить соперника. После финального свистка специалист отметил выдержку игроков, которая привела к положительному результату.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Фастав» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2. Российский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе F, набрав 11 очков. «Фастав» замкнул квартет с двумя баллами на счету.

    – Итоги очень-очень положительные. Вышли из группы с первого места в весну. Ждем жеребьевки! А самое важное: казалось бы, конец сезона, я боялся определенной недооценки, ведь нас устраивала и ничья в принципе. Но игроки – молодцы! Проявили большую выдержку. В первом тайме было очень тяжело. «Фастав» прессинговал, оказывал большое давление, мы не могли зацепиться за мяч. А уже после перерыва у нас имелось преимущество.

    – Насколько важно вам и команде выйти именно с первого места, учитывая мощное представительство в этом турнире? Многие сильные клубы теперь сыграют в весенней Лиге Европы...

    – Вы сами ответили на этот вопрос. Очень мощное представительство! И на первом этапе хотелось бы нормальный жребий. Хотя нужно зависеть в большей степени от самих себя, а не надеяться на удачу извне.

    – Вы сказали, что не получалось цепляться за мяч в первом тайме. На что вообще изначально планировали делать ставку? Показалось, что было слишком много забросов, которые ни к чему не приводили.

    – Не получалось у нас не потому, что мы не хотели. А потому, что активно действовал «Фастав», на каждом участке поля он был компактен, прессинговал. Во втором тайме стало побольше простора. Все это привело к положительному результату.

    – Плохие первые таймы вообще становятся традицией...

    – Не согласен. Например, с «Фаставом» в Москве мы до перерыва очень хорошо играли, наоборот. Повторю, не только мы диктуем условия на поле. У соперников есть свои планы и идеи. В первых таймах футболисты свежие, хорошо двигаются, тяжелее атаковать. А после перерыва всегда появляется больше простора. И вот его мы используем неплохо. Компактность же пока для нас сложна, хотя мы над ней работаем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 07:22
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    XaXatyn
    1512712980
    Палыч спасибо за такой Локомотив ! Очень давно такого не было
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    DOCTOR PENALTY
    1512719818
    ***Не всем удаётся решить эту проблему.
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    Svoysvoemubrat
    1512736659
    Судья позаботился, чтобы простора стало больше.
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    ologreds
    1694991777
    numo528485
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