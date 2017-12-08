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Чехия. Шанс Лига
Команды
Фастав
Новости
€ 1,66 млн
Фастав - новости команды
Злин
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Летна
Сайт:
http://www.fcfastavzlin.cz/
Тренер:
Богумил Паник
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Семин – о жеребьевке ЛЕ: «Вдруг «Спартак» попадется? Почему бы и нет?»
2017.12.07 23:52
21
Лига Европы. «Локомотив» обыграл «Фастав» и вышел в плей-офф турнира
2017.12.07 22:53
31
Фарфан, Антон и Алексей Миранчуки сыграют в атаке против «Фастава»
2017.12.07 20:02
2
Лига Европы. «Локомотив» на выезде сыграет с «Фаставом»
2017.12.07 20:00
23
На матче с «Фаставом» ожидается 3 тысячи болельщиков «Локомотива», это самый массовый выезд в истории клуба
2017.12.07 01:47
4
Тренер «Фастава»: «Мы не каждый день встречаемся с такой командой, как «Локомотив». Для нас вызов – выстоять»
2017.12.07 00:15
Антон Миранчук: «Локомотив» привык к плотному графику, а лидерство в чемпионате придает сил»
2017.12.06 22:19
Семин: «Фастав» – обладатель Кубка Чехии, который дает бой в каждом матче»
2017.12.06 21:11
5
Лига Европы. «Шериф» обыграл «Фастав» и сместил «Локомотив» с первой позиции
2017.11.24 00:57
6
Лига Европы. «Локомотив» дома проиграл «Шерифу», «Копенгаген» разгромил «Фастав»
2017.11.02 22:54
102
Лига Европы. «Копенгаген» сыграл вничью в Чехии и упустил шанс догнать «Локомотив»
2017.10.20 00:20
Лига Европы. «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» и остался на первом месте в группе
2017.10.19 23:54
22
Фото
Матч «Фастав» – «Копенгаген» был приостановлен из-за дыма на стадионе
2017.10.19 23:44
2
Алексей Миранчук: «Не припомню таких быстрых хет-триков»
2017.09.29 06:29
Фернандеш впервые в карьере забил в одном матче три мяча
2017.09.29 06:04
2
Тренер «Фастава»: «Локомотив» прочитал нам университетскую лекцию»
2017.09.29 00:43
1
Видео
Хет-трик Фернандеша позволил «Локомотиву» победить «Фастав»
2017.09.29 00:10
18
Лига Европы. «Локомотив» отправил три безответных мяча в ворота «Фастава» и возглавил группу
2017.09.28 23:54
11
«Локомотив» встретится с «Фаставом» в Лиге Европы
2017.09.28 21:05
27
Эдер, Фарфан, Лысов сыграют против «Фастава» с первых минут
2017.09.28 21:04
3
На матче «Локомотив» – «Фастав» ожидается до 12 тысяч болельщиков
2017.09.28 14:06
1
Ринат Билялетдинов делает ставку на характер «Локомотива» в матче с «Фаставом»
2017.09.28 07:43
Семин: «Время игры с «Фаставом» для нас неудобное. Почему так поздно?»
2017.09.27 17:22
30
Фото
«Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»
2017.08.25 17:00
73
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