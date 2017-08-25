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    «Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

    Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

    Россию на групповой стадии будут представлять «Зенит» и «Локомотив».

    Соперниками петербургского клуба станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

    Железнодорожники сыграют против «Копенгагена», «Шерифа» и «Фастава».

    Группа А: «Вильярреал», «Маккаби» ТА, «Астана», «Славия».

    Группа В: «Динамо» К, «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу».

    Группа С: «Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул ББ».

    Группа D: «Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК.

    Группа Е: «Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон».

    Группа F: «Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Фастав».

    Группа G: «Виктория», ФКСБ, «Хапоэль» БШ, «Лугано».

    Группа Н: «Арсенал», БАТЭ, «Кельн», «Црвена Звезда».

    Группа I: «Зальцбург», «Марсель», «Витория», «Коньяспор».

    Группа J: «Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд».

    Группа K: «Лацио», «Ницца», «Зюльте-Варегем», «Витесс».

    Группа L: «Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2017 17:00
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 августа 2017, 07:19

      надеюсь ,партизан и янг бойз обработают должным образом хохлятское динамо

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 25 августа 2017, 23:30

      обе группы проходимы, хотя недооценивать команды не стоит. Тем не менее удачи нашим клубам... Судя по жребию обе наших команды - фавориты групп. И это может сыграть плохую шутку...

      1
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 25 августа 2017, 21:26

      да вообще смотря на состав участников ЛЕ...нужно бороться за победу...самый именитый это "Милан"...больше не вижу...в прошлом году был МЮ )...надеюсь на победу ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > Efenval777 25 августа 2017, 22:46

      Так ещё с лиги чемпионов 8 команд придет

      1
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Efenval777 26 августа 2017, 10:39

      согласен с вами, видно будет) шанс всё равно неплохой...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 августа 2017, 21:16

      Все проходимы для обеих команд . Лишь бы не зазвездили !

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 августа 2017, 21:01

      Отличный жребий для обеих команд!!! Вполне могут выходить в том числе и с первого места!!! Удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 августа 2017, 20:49

      Зениту придётся попотеть.Сопернички не слабые.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 августа 2017, 20:05

      вполне себе ничего ... Лунев правильно сказал - проблемы мы можем здесь создать в основном сами себе...

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 августа 2017, 19:10

      Русенборг выбил Аякс, а Вардар Фенербахче, так что посмотрим на зеню

      4
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      Рейтинг: +6932

      mamba9090909 25 августа 2017, 18:20

      «Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром» - если вы пишете с РелОМ, РусенборгОМ........., так не надо ставить скобки, а если пишите в скобках, так пожалуйста пишите согласно правилам - "Реал", "Русенборг"......... Совсем уже правила РУССКОГО языка не соблюдают, даже в редакциях.

      3
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > mamba9090909 25 августа 2017, 22:19

      как удалить свой профиль с этого сайта?

      -1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > 25 августа 2017, 22:20

      Кто поможет? Как удалить свой профиль с этого спартаковского сайта?

      -1
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      Рейтинг: +761

      martin gore > zenit2012 25 августа 2017, 22:52

      Спартаковский? Разве? Не думаю. Мне не нравится сегодняшний спартак, но я не оскорбляю тех кому он по душе. А если не умеешь, то не заходи. Делов то.

      0
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 25 августа 2017, 18:13

      И Зенит и Локомотив просто обязаны выходить из группы!!!

      2
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