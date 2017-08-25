«Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
Россию на групповой стадии будут представлять «Зенит» и «Локомотив».
Соперниками петербургского клуба станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».
Железнодорожники сыграют против «Копенгагена», «Шерифа» и «Фастава».
Группа А: «Вильярреал», «Маккаби» ТА, «Астана», «Славия».
Группа В: «Динамо» К, «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу».
Группа С: «Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул ББ».
Группа D: «Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК.
Группа Е: «Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон».
Группа F: «Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Фастав».
Группа G: «Виктория», ФКСБ, «Хапоэль» БШ, «Лугано».
Группа Н: «Арсенал», БАТЭ, «Кельн», «Црвена Звезда».
Группа I: «Зальцбург», «Марсель», «Витория», «Коньяспор».
Группа J: «Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд».
Группа K: «Лацио», «Ницца», «Зюльте-Варегем», «Витесс».
Группа L: «Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар».