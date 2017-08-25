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  • «Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

«Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

25 августа 2017, 17:00
73

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Россию на групповой стадии будут представлять «Зенит» и «Локомотив».

Соперниками петербургского клуба станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

Железнодорожники сыграют против «Копенгагена», «Шерифа» и «Фастава».

Группа А: «Вильярреал», «Маккаби» ТА, «Астана», «Славия».

Группа В: «Динамо» К, «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу».

Группа С: «Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул ББ».

Группа D: «Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК.

Группа Е: «Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон».

Группа F: «Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Фастав».

Группа G: «Виктория», ФКСБ, «Хапоэль» БШ, «Лугано».

Группа Н: «Арсенал», БАТЭ, «Кельн», «Црвена Звезда».

Группа I: «Зальцбург», «Марсель», «Витория», «Коньяспор».

Группа J: «Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд».

Группа K: «Лацио», «Ницца», «Зюльте-Варегем», «Витесс».

Группа L: «Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Локомотив Фастав Реал Сосьедад Русенборг Вардар Шериф Копенгаген
Комментарии (73)
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_Kesh_Suntar_
1503660422
Динамо» К, «Янг Бойз» Это судьба! )
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XaXatyn
1503660745
Из такой группы ЛОКО должен выходить ! Да и Зенит тоже
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mdu86
1503661177
Обе российские команды просто обязаны выходить из группы! Верю в финал Локомотив-Зенит )
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TAGANROG 161
1503661626
Отличная группа у Локомотива,Зениту придётся попыхтеть,но выходить обязаны и те и другие,так же интересная борьба будет в группе Е очень равные команды.
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shahor
1503662623
Локомотиву не по детски подфартило-если уж совсем не накосячат,то одной левой должны проходить в следующий этап.У питерцев соперники поприличнее,но так же проходимые без особых затей.
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BAIv
1503662958
будут играть как Зенит и ЦСКА в ответных играх и проблем нет, выйдут
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igormaddog
1503663069
Ребятушки не посрамите!!!ЦСКА,Спартак,Локомотив,Зенит Россия с вами!!!
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ded-53
1503663695
Если из такой группы как досталась Локомотиву не выйти, то это катастрофа. Но Палыч своё дело знает и ни какой катастрофы не будет.
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acer2003
1503664044
Удачи Зениту и Локо !!!
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andrej-lucevich
1503666686
категорически желаем Зениту и Локомотиву удачного выступления в Лиге Европы!!!!!
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