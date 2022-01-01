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Чехия. Шанс Лига
Команды
Фастав
Состав
€ 1,66 млн
Фастав - состав команды
Злин
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Летна
Сайт:
http://www.fcfastavzlin.cz/
Тренер:
Богумил Паник
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
34
Кноблох Милан
Вра
34
€ 0.05 млн
64
Stepan Bachurek
Вра
-
1
Samuel Belanik
Вра
-
24
Чернин Якуб
Защ
27
€ 0.325 млн
22
Фукала Михал
Защ
26
€ 0.3 млн
39
Крапка Антонин
Защ
32
€ 0.15 млн
25
Югаш Якуб
Защ
34
€ 0.1 млн
91
Калабишка Ян
Защ
39
€ 0.01 млн
45
Prince Mbatshi Mukuba
Защ
-
15
Zvonimir Katalinić
Защ
-
35
Ondrej Kukucka
Защ
-
27
Кратохвил Милош
Пол
30
€ 0.35 млн
6
Дидиба Джосс
Пол
28
€ 0.35 млн
5
Kristers Penkevics
Пол
-
4
Tom Ulbrich
Пол
-
20
Frank Appiah
Пол
-
10
Пешек Якуб
Пол
33
-
11
Adam Gaži
Пол
-
82
Marián Pišoja
Пол
-
19
Cletus Nombil
Пол
-
88
Пожнар Томаш
Нап
38
€ 0.025 млн
17
Stanislav Dostal
Нап
-
31
Lukas Bartosak
Нап
-
23
M. Kopecny
Нап
-
9
Daniel Smiga
Нап
-
28
Jakub Kolar
Нап
-
14
Stanley Kanu
Нап
-
20
Andre Lopes
Нап
-
15
Matej Koubek
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 9
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