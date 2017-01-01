Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
4
0
32
7
25
31
14
8
2
4
29
13
16
26
13
7
3
3
22
15
7
24
13
7
3
3
22
14
8
24
14
7
3
4
18
18
0
24
12
7
2
3
15
8
7
23
14
6
3
5
21
20
1
21
13
5
4
4
27
21
6
19
13
5
3
5
15
18
-3
18
13
4
6
3
14
14
0
18
13
5
3
5
11
14
-3
18
13
4
2
7
15
19
-4
14
12
3
3
6
7
21
-14
12
13
1
4
8
12
26
-14
7
14
1
4
9
10
27
-17
7
13
0
3
10
11
26
-15
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
14
2
12
18
6
5
0
1
16
6
10
15
7
4
3
0
16
6
10
15
7
4
2
1
11
7
4
14
6
4
1
1
12
6
6
13
7
4
1
2
8
7
1
13
6
2
4
0
4
1
3
10
7
3
1
3
10
12
-2
10
8
2
3
3
11
13
-2
9
7
2
2
3
11
12
-1
8
5
2
1
2
6
4
2
7
6
2
1
3
8
8
0
7
6
2
1
3
3
10
-7
7
6
0
3
3
6
10
-4
3
8
0
2
6
6
21
-15
2
7
0
1
6
3
11
-8
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
16
1
15
16
7
5
1
1
9
4
5
16
6
4
0
2
10
7
3
12
6
3
2
1
16
9
7
11
8
3
2
3
13
7
6
11
7
3
2
2
10
9
1
11
7
3
1
3
7
11
-4
10
6
2
2
2
5
6
-1
8
7
2
2
3
10
13
-3
8
7
2
1
4
7
11
-4
7
7
1
3
3
8
12
-4
6
6
1
2
3
4
6
-2
5
6
1
2
3
3
7
-4
5
6
1
2
3
4
11
-7
5
7
1
1
5
6
16
-10
4
6
0
2
4
8
15
-7
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире