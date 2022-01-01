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Чехия. Шанс Лига
Команды
Артис
Результаты
€ 6 млн
Артис
Брно
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски фотбалови стадион Србска
Сайт:
http://www.artisbrno.cz/
Тренер:
Роман Надворник
Состав
Статистика
Результаты
Расписание
Таблица
Чехия. Шанс Лига. 2026/2027
12.09 | 16:00
Зброевка
2 : 1
Артис
05.09 | 19:00
Артис
0 : 3
Виктория
29.08 | 18:00
Пардубице
1 : 2
Артис
22.08 | 18:00
Артис
0 : 4
Спарта
22.08 | 18:00
Артис
0 : 4
Спарта
16.08 | 16:00
Баник
1 : 0
Артис
09.08 | 21:00
Артис
1 : 2
Сигма
01.08 | 18:00
Словацко
1 : 1
Артис
27.07 | 19:00
Артис
2 : 4
Млада Болеслав
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