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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Артис - Слован
Артис - Слован: обзор матча 19 September 2026
Артис
19.09.2026, Saturday, 16:00
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Слован
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Артис - Слован
Конец матча
Замена
С. Гаразим
️️️️
A. Alegue
+1
Замена
E. Marsetič
️️️️
В. Кусей
Замена
Ю. Саньянг
️️️️
N. Glossoa
Замена
G. Vénuste Baboula
️️️️
M. Lexa
Замена
M. Mikulenka
️️️️
L. Masek
Замена
D. Preisler
️️️️
P.
Замена
S. Komljenovic
️️️️
M. Jeřábek
Замена
K. Josef
️️️️
P. Julis
Второй тайм
Замена
Я. Микула
️️️️
A. Drakpe
Травма
A. Drakpe
10'
Гол отменен - офсайд
L. Masek
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Артис
29
Richard Kašík
ВР
9
Альберт Лабик
ЛЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
5
Michal Jeřábek
(К)
ЦЗ
17
Papalélé
ЦЗ
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Alexis Alegue
ЦП
12
El Hadji Latyr Ndiaye
ЦФ
33
Neil Glossoa
ЦФ
15
Emmanuel Fully
ЦФ
Главный тренер
Роман Надворник
Слован
40
Томаш Коубек
(К)
ВР
27
Азиз Кайондо
ЛАЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
19
Василь Кусей
ЛВ
60
Fallou Faye
ЦП
24
Patrik Dulay
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
17
Petr Julis
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Артис
2
Степан Гаразим
ПЗ
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
87
Vladimir Perišić
ЦП
8
S. Komljenovic
ЦП
11
Issa Fomba
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Слован
47
Jindrich Musil
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
5
Petr Hodouš
ЦЗ
25
Matej Mikulenka
ЦП
16
Alexandr Buzek
ЦП
10
Кендрим Зиба
ЦП
77
Daniel Rus
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
94
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
79
Enej Marsetič
ЦФ
33
Lukas Pesl
ЦФ
3-2-2-3
29
34
5
17
9
Лабик
4
Плехаты
36
Бохач
7
15
33
12
2-1-3-1-3
40
Коубек
29
14
27
Кайондо
60
24
15
19
Кусей
12
17
9
7
2
Гаразим
2
Гаразим
7
5
8
8
5
33
90
Саньянг
90
Саньянг
33
6
6
17
27
27
17
14
3
Микула
3
Микула
14
9
25
25
9
17
18
18
17
15
94
94
15
19
Кусей
79
79
19
Кусей
Остались в запасе
Артис
Слован
87
Vladimir Perišić
ЦП
11
Issa Fomba
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Роман Надворник
47
Jindrich Musil
ВР
5
Petr Hodouš
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
10
Кендрим Зиба
ЦП
77
Daniel Rus
ЦФ
33
Lukas Pesl
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
87
Vladimir Perišić
ЦП
11
Issa Fomba
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Остались в запасе
47
Jindrich Musil
ВР
5
Petr Hodouš
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
10
Кендрим Зиба
ЦП
77
Daniel Rus
ЦФ
33
Lukas Pesl
ЦФ
Главный тренер
Роман Надворник
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Артис - Слован
1
Всего ударов по воротам
0
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
4
6
Офсайды
0
2
Количество передач
103
121
Точность передач %
70
75
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
0
2
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0
0.11
Матчи команд
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
1 : 0
10.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
- : -
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Слован
3 : 0
12.09.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Главный судья:
Adam Trska, Czechia
Стадион:
Stadion SK Lisen, Brno
Посещаемость:
1856
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31 мая
4
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9
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31 мая
4
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2024.07.06 18:44
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- : -
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Словацко
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
- : -
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
- : -
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