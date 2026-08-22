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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Артис - Спарта
Артис - Спарта: обзор матча 22 August 2026
Артис
22.08.2026, Saturday, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
0 : 4
Завершен
Спарта
7'
Д. Меркадо
7'
Д. Меркадо
33'
М. Ринеш
33'
М. Ринеш
53'
Х. Алькосер
53'
Х. Алькосер
66'
А. Карабец (П)
66'
А. Карабец (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Артис - Спарта
Конец матча
Желтая карточка
E. Fully
(фол)
Желтая карточка
E. Fully
(фол)
Замена
E. Fully
️️️️
P.
Замена
П. Выдра
️️️️
А. Карабец
Замена
В. Вукадинович
️️️️
E. Hadji Latyr Ndiaye
Замена
A. Petrak
️️️️
A. Carlén
Замена
M. Vojta
️️️️
Х. Алькосер
Замена
Х. Сочурек
️️️️
Э. Ирвинг
ГОЛ с пенальти! 0:8!
А. Карабец
ГОЛ с пенальти! 0:7!
А. Карабец
Гол отменен
E. Singhateh
Замена
М. Юрасек
️️️️
Д. Меркадо
Замена
E. Singhateh
️️️️
Й. Брюнес
Замена
M. Pospisil
️️️️
S. Komljenovic
Замена
I. Fomba
️️️️
A. Alegue
ГОЛ! 0:6!
Х. Алькосер
ГОЛ! 0:5!
Х. Алькосер
Второй тайм
ГОЛ! 0:4!
М. Ринеш
ГОЛ! 0:3!
М. Ринеш
ГОЛ! 0:2!
Д. Меркадо
Пас отдал
Я. Зелены
ГОЛ! 0:1!
Д. Меркадо
Пас отдал
Я. Зелены
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Артис
9
Альберт Лабик
ЛЗ
17
Papalélé
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
(К)
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
21
Adam Carlén
ЦП
8
S. Komljenovic
ЦП
7
Alexis Alegue
ЦП
12
El Hadji Latyr Ndiaye
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
33
Neil Glossoa
ЦФ
Главный тренер
Роман Надворник
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
T. Guddal
ЦЗ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
11
Матей Ринеш
ЛВ
9
Адам Карабец
(К)
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
31
Джон Меркадо
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Артис
29
Richard Kašík
ВР
5
Michal Jeřábek
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
77
Вукадин Вукадинович
ЛВ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
11
Issa Fomba
ЦП
18
I. Sylla
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
15
Emmanuel Fully
ЦФ
14
Adam Petrak
ЦФ
Спарта
47
Кристиан Хеги
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
42
Jonas Topic
ЦЗ
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
21
Жоао Гримальдо
ЛВ
15
Viktor Vitályos
ЦП
38
Хуго Сочурек
ЦП
24
Доминик Холлы
ЦП
29
Matyáš Vojta
ЦФ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
4-3-4
9
Лабик
4
Плехаты
28
17
21
8
7
12
33
32
27
3-3-3-1
44
Суровчик
30
Зелены
6
2
Сухомель
9
Карабец
18
Ирвинг
28
Мачек
31
Меркадо
7
Алькосер
11
Ринеш
14
Брюнес
7
11
11
7
8
26
26
8
12
77
Вукадинович
77
Вукадинович
12
17
15
15
17
21
14
14
21
9
Карабец
26
Выдра
26
Выдра
9
Карабец
18
Ирвинг
38
Сочурек
38
Сочурек
18
Ирвинг
7
Алькосер
29
29
7
Алькосер
14
Брюнес
27
27
14
Брюнес
31
Меркадо
31
Юрасек
31
Юрасек
31
Меркадо
Остались в запасе
Артис
Спарта
29
Richard Kašík
ВР
5
Michal Jeřábek
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
18
I. Sylla
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЛВ
Главный тренер
Роман Надворник
47
Кристиан Хеги
ВР
42
Jonas Topic
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
24
Доминик Холлы
ЦП
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
21
Жоао Гримальдо
ЛВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
29
Richard Kašík
ВР
5
Michal Jeřábek
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
18
I. Sylla
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЛВ
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
42
Jonas Topic
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
24
Доминик Холлы
ЦП
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
21
Жоао Гримальдо
ЛВ
Главный тренер
Роман Надворник
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Артис - Спарта
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
18
Офсайды
2
0
Количество передач
320
454
Сейвы
5
0
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.78
Матчи команд
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
1 : 0
10.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
- : -
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Лига Европы, 2 тур
Спарта
1 : 1
15.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czechia
Стадион:
Stadion SK Lisen, Brno
Посещаемость:
6743
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