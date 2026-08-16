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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Артис
Баник - Артис: обзор матча 16 August 2026
Баник
16.08.2026, Sunday, 16:00
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Артис
8'
М. Кохут
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Артис
Конец матча
Замена
Д. Хользер
️️️️
D. Gilbert
Замена
М. Халуш
️️️️
J. Boula
Красная карточка
В. Синявский
(фол)
Гол отменен
M. Pospisil
Желтая карточка
I. Fomba
(фол)
Замена
V. Skrkon
️️️️
А. Гнинг
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. Кохут
Замена
Д. Самек
️️️️
A. Petrak
Желтая карточка
М. Дячук
(фол)
Замена
M. Pospisil
️️️️
A. Carlén
Второй тайм
Замена
J. Micek
️️️️
M. Frydrych
Травма
M. Frydrych
Гол отменен
P.
Замена
I. Fomba
️️️️
N. Glossoa
Травма
N. Glossoa
Желтая карточка
N. Glossoa
(фол)
Желтая карточка
A. Alegue
(фол)
Гол отменен
J. Boula
Желтая карточка
M. Frydrych
(фол)
17'
11'
Гол отменен
D. Preisler
ГОЛ! 1:0!
М. Кохут
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
23
Мартин Йедличка
(К)
ВР
17
Michal Frydrych
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
8
Aboubacar Traore
ЦЗ
7
D. Gilbert
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
34
Abdullahi Bewene
ЦП
83
Roan Nogha
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Артис
17
Papalélé
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
(К)
ЦЗ
21
Adam Carlén
ЦП
7
Alexis Alegue
ЦП
8
S. Komljenovic
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
14
Adam Petrak
ЦФ
33
Neil Glossoa
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
12
El Hadji Latyr Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Роман Надворник
Баник
77
Matous Babka
ВР
42
Jiri Micek
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
55
Artúr Musák
ЦП
18
David Planka
ЦП
19
Давид Бухта
АП
28
Филип Кубала
ЦФ
22
Vit Skrkon
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Артис
29
Richard Kašík
ВР
31
Иржи Борек
ВР
5
Michal Jeřábek
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
26
Martin Pospisil
ЦП
18
I. Sylla
ЦП
11
Issa Fomba
ЦП
15
Emmanuel Fully
ЦФ
3-5-1-1
23
Йедличка
17
16
Дячук
8
99
Синявский
5
34
83
7
21
Кохут
12
Гнинг
3-3-5
17
28
4
Плехаты
21
7
8
27
12
32
33
14
17
42
42
17
5
37
Халуш
37
Халуш
5
7
95
Хользер
95
Хользер
7
12
Гнинг
22
22
12
Гнинг
21
Кохут
15
Юрецка
15
Юрецка
21
Кохут
14
10
Самек
10
Самек
14
21
26
26
21
33
11
11
33
Остались в запасе
Баник
Артис
77
Matous Babka
ВР
55
Artúr Musák
ЦП
18
David Planka
ЦП
19
Давид Бухта
АП
28
Филип Кубала
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
29
Richard Kašík
ВР
31
Иржи Борек
ВР
5
Michal Jeřábek
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
18
I. Sylla
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЛВ
15
Emmanuel Fully
ЦФ
Главный тренер
Роман Надворник
Остались в запасе
77
Matous Babka
ВР
55
Artúr Musák
ЦП
18
David Planka
ЦП
19
Давид Бухта
АП
28
Филип Кубала
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
29
Richard Kašík
ВР
31
Иржи Борек
ВР
5
Michal Jeřábek
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
18
I. Sylla
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЛВ
15
Emmanuel Fully
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Роман Надворник
Статистика матча Баник - Артис
2
1
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
15
Офсайды
2
2
Количество передач
276
273
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
- : -
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
1 : 2
13.09.2026
Пардубице
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
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Градец-Кралове
1 : 0
10.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
Информация о матче
Главный судья:
Jan Vsetecka, Czechia
Стадион:
Městský stadion (Ostrava-Vítkovice), Ostrava
Посещаемость:
9704
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2025.07.23 08:36
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