Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о привязанности к клубным цветам.

    «По прошествии времени, которое я нахожусь в «Динамо», меня впечатляет история клуба. Раньше я знал о клубе, но не интересовался его историей. Но, когда ты находишься внутри, приезжаешь на базу в Новогорск, ты начинаешь понимать, в какой клуб пришeл. Например, я знал и раньше Льва Яшина, потому что он получал «Золотой мяч».

    Моя родная команда в Чехии – «Баник» из города Острава. Это команда моего детства, где играли мой папа, брат и я. Это будет всегда моей командой, но у «Динамо» такие же цвета. Бело-голубые – родные цвета для меня», – сказал Личка.

    • Чех в «Динамо» с лета.
    • До этого он 3 года провел в «Оренбурге».
    • Личка вернул оренбуржцев в РПЛ.

    Новости по теме
    Личка ответил, готов ли он возглавить сборную России 1
    Личка назвал самый популярный клуб России 12
    Личка оценил нынешний уровень «Зенита» 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2023 16:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1182

      Цугундeр 21 час назад

      Любые столичные цвета после Оренбурга считаются любимыми.
      Особенно , если это цвета бумажек зеленоватого оттенка.. Марцел , покажи Личико.)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      jsodndzknnf 21 час назад

      ***
      - 1 0 0 % ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

      -Связаться с нами ;

      [email protected]

      -На данное Событие отдельный Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ;

      Футбол Индия 17:30
      Джамшедпур - Одиша
      Первый Тайм Тотал Больше 1,5
      Кфф 2,55
      ***

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+