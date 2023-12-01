Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о привязанности к клубным цветам.

«По прошествии времени, которое я нахожусь в «Динамо», меня впечатляет история клуба. Раньше я знал о клубе, но не интересовался его историей. Но, когда ты находишься внутри, приезжаешь на базу в Новогорск, ты начинаешь понимать, в какой клуб пришeл. Например, я знал и раньше Льва Яшина, потому что он получал «Золотой мяч».

Моя родная команда в Чехии – «Баник» из города Острава. Это команда моего детства, где играли мой папа, брат и я. Это будет всегда моей командой, но у «Динамо» такие же цвета. Бело-голубые – родные цвета для меня», – сказал Личка.