Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»

Контрольные матчи провели два клуба РПЛ. «Арсенал» в турецком Белеке проиграл венгерскому «Сегеду». У россиян забил воспитанник «Спартака» Аяз Гулиев.

В другой встрече «Химки» не смогли победить чешский «Баник». У химчан отличился новичок Захар Волков.

Товарищеские матчи

Химки (Россия) – Баник (Чехия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Волков, 13; 1:1 – Клима, 33.

Сегед (Венгрия) – Арсенал (Россия) – 2:1 (1:1)

Гол у «Арсенала»: Гулиев, 27.

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