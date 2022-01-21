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    Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»

    Контрольные матчи провели два клуба РПЛ. «Арсенал» в турецком Белеке проиграл венгерскому «Сегеду». У россиян забил воспитанник «Спартака» Аяз Гулиев.

    В другой встрече «Химки» не смогли победить чешский «Баник». У химчан отличился новичок Захар Волков.

    Товарищеские матчи

    Химки (Россия) – Баник (Чехия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Волков, 13; 1:1 – Клима, 33.

    Сегед (Венгрия) – Арсенал (Россия) – 2:1 (1:1)

    Гол у «Арсенала»: Гулиев, 27.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2022 20:10
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