Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке

Марио Личка, ассистент и брат главного тренера «Динамо» Марцела Лички, рассказал о стажировке Александра Мостового.

– Многих фанатов интересует тема стажировки Мостового в «Динамо». Как можете оценить его тренерские навыки?

– Я не знаю его как тренера. Знаю лишь как игрока в падел. Мы играли вместе!

– Он хорош?

– Да, очень!

– Мостовой также заявлял, что Гусев его боится в этом отношении.

– Нет-нет, Гусев играет еще лучше. Но как тренера, повторюсь, Мостового я не знаю.

Он проходит обучение на тренерскую лицензию. Когда Александр получит ее, покажет [навыки] в каком-либо клубе. Посмотрим.

– Спрашивал ли он у вас что-либо во время стажировки?

– Нет-нет. Он смотрел за нашими тренировками и немного поговорил с Марцелом. На этом все.

– То есть ничего особенного.

– Да, ничего такого.

– Знаете, что «Спартак» отказал ему в стажировке, а теперь Мостовой прошел ее у вас? Видели его представление в образе царя?

– Я знаю, что ему отказали в «Спартаке». Но это их проблемы. Я думаю, любой, кто хочет посмотреть на наши тренировки, может это сделать.

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