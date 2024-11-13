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    • Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке

    Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке

    Марио Личка, ассистент и брат главного тренера «Динамо» Марцела Лички, рассказал о стажировке Александра Мостового.

    – Многих фанатов интересует тема стажировки Мостового в «Динамо». Как можете оценить его тренерские навыки?

    Я не знаю его как тренера. Знаю лишь как игрока в падел. Мы играли вместе!

    – Он хорош?

    – Да, очень!

    – Мостовой также заявлял, что Гусев его боится в этом отношении.

    – Нет-нет, Гусев играет еще лучше. Но как тренера, повторюсь, Мостового я не знаю.

    Он проходит обучение на тренерскую лицензию. Когда Александр получит ее, покажет [навыки] в каком-либо клубе. Посмотрим.

    – Спрашивал ли он у вас что-либо во время стажировки?

    – Нет-нет. Он смотрел за нашими тренировками и немного поговорил с Марцелом. На этом все.

    – То есть ничего особенного.

    – Да, ничего такого.

    – Знаете, что «Спартак» отказал ему в стажировке, а теперь Мостовой прошел ее у вас? Видели его представление в образе царя?

    – Я знаю, что ему отказали в «Спартаке». Но это их проблемы. Я думаю, любой, кто хочет посмотреть на наши тренировки, может это сделать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2024 23:49
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