Лига Европы. «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» и остался на первом месте в группе

Не ожидал такой игры от Шерифа, Локо начали нормально а потом стали пропускать контратаки. ничья по такой игре это нормально, ну и Гелерме молорик конечно.
Встреча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы «Шериф» – «Локомотив» закончилась со счетом 1:1. Голы на счету Антона Миранчука и Зигуи Бадибанги.
Московский клуб набрал шесть очков и сохранил лидерство в группе.
Параллельный матч группы «Фастав» – «Копенгаген» был приостановлен из-за дыма на стадионе.
Лига Европы. Группа F. 3-й тур
Шериф (Молдавия) – Локомотив (Россия) – 1:1 (1:1)
Гол: 0:1 – Миранчук, 17; 1:1 – Бадибанга, 31.