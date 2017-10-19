Лига Европы. «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» и остался на первом месте в группе

Встреча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы «Шериф» – «Локомотив» закончилась со счетом 1:1. Голы на счету Антона Миранчука и Зигуи Бадибанги.

Московский клуб набрал шесть очков и сохранил лидерство в группе.

Параллельный матч группы «Фастав» – «Копенгаген» был приостановлен из-за дыма на стадионе.

Лига Европы. Группа F. 3-й тур

Шериф (Молдавия) – Локомотив (Россия) – 1:1 (1:1)

Гол: 0:1 – Миранчук, 17; 1:1 – Бадибанга, 31.

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