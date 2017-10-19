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    Лига Европы. «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» и остался на первом месте в группе

    Встреча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы «Шериф»«Локомотив» закончилась со счетом 1:1. Голы на счету Антона Миранчука и Зигуи Бадибанги.

    Московский клуб набрал шесть очков и сохранил лидерство в группе.

    Параллельный матч группы «Фастав»«Копенгаген» был приостановлен из-за дыма на стадионе.

    Лига Европы. Группа F. 3-й тур

    Шериф (Молдавия) – Локомотив (Россия) – 1:1 (1:1)

    Гол: 0:1 – Миранчук, 17; 1:1 – Бадибанга, 31.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2017 23:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 11:11

      Не ожидал такой игры от Шерифа, Локо начали нормально а потом стали пропускать контратаки. ничья по такой игре это нормально, ну и Гелерме молорик конечно.

      3
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 октября 2017, 08:26

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +541

      Baggio1986 20 октября 2017, 07:12

      Мда,вничью с молдавским Шерифом,что же так печально?

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 октября 2017, 04:21

      С такой игрой Гильерме и сборной Бразилии бы пригодился! У них с вратарями всегда трудности.

      3
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 20 октября 2017, 01:37

      Выигрывать надо было

      1
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 20 октября 2017, 01:11

      Нормально

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 00:48

      Слабенько Локо атаковал, без особого желания как-то.

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 00:24

      Игра понравилась. Взащиту не садились, темп держали хороший, комбинировали неплохо. Очко тоже неплохо в такой жёсткой игре.

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 октября 2017, 00:16

      а Гильерме заслуживал прямую карточку за не спортивное поведедие. придурок ногой ударил по спине лежащего игрока. а судья просто желтую дал.

      -1
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 20 октября 2017, 00:15

      Слабо, Локо, без огонька в топке....

      3
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