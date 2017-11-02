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Лига Европы. «Локомотив» дома проиграл «Шерифу», «Копенгаген» разгромил «Фастав»

2 ноября 2017, 22:54
102

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» на своем поле проиграл «Шерифу» – 1:2. Московский клуб опустился на третье место, молдаване поднялись на вторую позицию.

В другой встрече «Копенгаген» победил «Фастав» и вышел в лидеры группы А.

Лига Европы. Группа A. 4-й тур

Локомотив (Россия) – Шериф (Молдавия) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фарфан, 26; 1:1 – Бадибанга, 41; 1:2 – Брежевич, 58.

Копенгаген (Дания) – Фастав (Чехия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Люфтнер, 40; 2:0 – Вербич, 49; 3:0 – Вербич, 90+2.

Календарь Лиги Европы

Турнирная таблица Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Локомотив Шериф Копенгаген Фастав
Комментарии (102)
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insider_retro
1509652661
Локо не сыграл, как хозяин, мог ещё пропустить, нежели забить… Вот вам и Шериф… В Тирасполе ускреблись с трудом, а сегодня вообще не заладилось…
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ALEX ML
1509652662
Как это г... ещё на 1 месте и столько побед. Позорище. Их уровень ФНЛ и то середина. Омерзительно
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GoldPlayFIFARus9
1509652680
Что ЦСКА,что Локомотив,сначала отдают все силы чтобы дать бой Зениту,а потом днят в Еврокубках... Если вам ЕК не нужны,то нефиг за них так биться в чемпионате,вы позорите престиж страны с такой игрой
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psheva84
1509652907
Не могут играть основные- выпусти молодых!!! Наверняка бы лучше сыграли, а так полное позорище!!! Если не выйдут из такой группы( а вероятность большая после такого "футбола"), и в Чемпе паровозам ловить НЕ КУЙ!!!
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Бриг
1509652908
Ну, и зачем нужно было упираться с Зенитом, чтобы умирать с Шерифом?
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erma
1509652989
Вообще, это пощечина всему нашему футболу. Играл наш лидер, играл дома с клубом из Молдавии. Ничего не имею против приднестровцев и Шерифа, но стыдно, товарищи!
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sevsor
1509653051
Оказалось не "локомотив", а дрезина какая-то...Позорище! Наверное у одного игрока "Локо" месячный оклад, как годовой бюджет всего "Шерифа", однако только и читаешь, что эти "футболисты" требуют ещё повышать им оклады! Всех их надо на хотя бы год посадить на зарплаты "Шерифа".
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_Marqella_
1509654677
Даже говорить ничего не хочется, ПОЗОРНАЯ игра...((
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absent32
1509656363
свои неудачи забываются в миг, но над чужими потешиться во весь голос готовы... Локо оставляет все силы в чемпионате и к сожалению к этой игре не готовы. ни кто не говорил о легкой игре... но ребята, ни только Локо просрать умеет на ровном месте. и Спартак позорился, и ЦСКА позорился и даже где-то продолжает бить анти-рекорды, и Зенит не всемогущ!!! все хороши!!!
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Павел Амурский
1509656900
Похоже, Локомотив выбывает из кубка, так позорно.
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