Лига Европы. «Локомотив» дома проиграл «Шерифу», «Копенгаген» разгромил «Фастав»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» на своем поле проиграл «Шерифу» – 1:2. Московский клуб опустился на третье место, молдаване поднялись на вторую позицию.

В другой встрече «Копенгаген» победил «Фастав» и вышел в лидеры группы А.

Лига Европы. Группа A. 4-й тур

Локомотив (Россия) – Шериф (Молдавия) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фарфан, 26; 1:1 – Бадибанга, 41; 1:2 – Брежевич, 58.

Копенгаген (Дания) – Фастав (Чехия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Люфтнер, 40; 2:0 – Вербич, 49; 3:0 – Вербич, 90+2.

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