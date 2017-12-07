Лига Европы. «Локомотив» обыграл «Фастав» и вышел в плей-офф турнира

«Локомотив» в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Фастав» со счетом 2:0.

Железнодорожники набрали 11 очков и вышли в весеннюю стадию турнира.



Также из группы F в плей-офф квалифицировался «Копенгаген», который обыграл «Шериф» со счетом 2:0 и набрал девять очков.

Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 6-й тур

Фастав (Чехия) – Локомотив (Россия) – 2:0 (0:0)

Голы: 0:1 — Алексей Миранчук, 70; 0:2 — Фарфан, 75.

Предупреждения: Гронек, 45+1; Гаич, 52; Гнаничек, 65; Траоре, 90+5 — Антон Миранчук, 4; Алексей Миранчук, 90.

Удаление: Гаич, 58 — нет.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Игорь Денисов, Коломейцев (Тарасов, 45+1), Фернандеш, Антон Миранчук (Эдер, 59), Алексей Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 81).

«Фастав»: Зламал, Гронек (Янисек, 65), Диоп (Икпай, 73), Ирачек, Траоре, Гольцер, Матейов (Джафич, 79), Гаич, Гнаничек, Копечны, Вукадинович.

Копенгаген (Дания) – Шериф (Молдавия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 —Сотириоу, 57; 2:0 — Люфтнер, 60.

Удаление: нет — Жарио, 71.

Нереализованный пенальти: нет — Бадибанга, 78.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы