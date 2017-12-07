Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Лига Европы. «Локомотив» обыграл «Фастав» и вышел в плей-офф турнира

    Лига Европы. «Локомотив» обыграл «Фастав» и вышел в плей-офф турнира

    «Локомотив» в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Фастав» со счетом 2:0.

    Железнодорожники набрали 11 очков и вышли в весеннюю стадию турнира.

    Также из группы F в плей-офф квалифицировался «Копенгаген», который обыграл «Шериф» со счетом 2:0 и набрал девять очков.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 6-й тур

    Фастав (Чехия) – Локомотив (Россия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 0:1 — Алексей Миранчук, 70; 0:2 — Фарфан, 75.

    Предупреждения: Гронек, 45+1; Гаич, 52; Гнаничек, 65; Траоре, 90+5 — Антон Миранчук, 4; Алексей Миранчук, 90.

    Удаление: Гаич, 58 — нет.

    «Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Игорь Денисов, Коломейцев (Тарасов, 45+1), Фернандеш, Антон Миранчук (Эдер, 59), Алексей Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 81).

    «Фастав»: Зламал, Гронек (Янисек, 65), Диоп (Икпай, 73), Ирачек, Траоре, Гольцер, Матейов (Джафич, 79), Гаич, Гнаничек, Копечны, Вукадинович.

    Копенгаген (Дания) – Шериф (Молдавия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 —Сотириоу, 57; 2:0 — Люфтнер, 60.

    Удаление: нет — Жарио, 71.

    Нереализованный пенальти: нет — Бадибанга, 78.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2017 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии (32)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    tootoo
    1512677678
    Кстати, а если бы вничью сыграли, кто бы выходил там?
    Ответить
    lordmrv
    1512677820
    Молодцы! Хоть кто-то очки принес на этой неделе
    Ответить
    tie90s
    1512677877
    Всех с победой!!! Милан или Лион выпадет...
    Ответить
    Britan
    1512680867
    может я не ту игру смотрел? эта команда претендент на чемпионство в России. чему радуются все? я не понимаю. победили? кого?
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512682599
    Это было очень красиво!
    Ответить
    Вомбат
    1512684308
    Солидно выглядит Локомотив этой оченью. Осечка с Шерифом - это была именно осечка. Как с Тосно. А вот победы над Зенитом и Злином случайными не были.
    Ответить
    Zenmaster
    1512685008
    Очень хорошо -- 2 очка в таблицу коэф-в + в корзине сеяных -- с победой !!!
    Ответить
    Lokofint
    1512688750
    Молодцы!
    Ответить
    OfaZavr
    1512722983
    Локо с победой! Фарфан молодчина вообще супер голевая машина!
    Ответить
    ologreds
    1694991779
    numo528458
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+