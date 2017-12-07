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    • Тренер «Фастава»: «Мы не каждый день встречаемся с такой командой, как «Локомотив». Для нас вызов – выстоять»

    Тренер «Фастава»: «Мы не каждый день встречаемся с такой командой, как «Локомотив». Для нас вызов – выстоять»

    Главный тренер «Фастава» Богумил Паник поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом» в 6-м туре групповой стадии Лиги Европы.

    «В первую очередь мы боремся за спортивную честь, играем за город и клуб, это наша работа. Мы не каждый день встречаемся с такой командой, как «Локомотив», — лидером РФПЛ. Для нас вызов — выстоять в противостоянии с ними.

    Мы помним холодный душ, с которого начался для нас матч в Москве, и постараемся сделать так, чтобы ситуация не повторилась. Мы изучили соперника.

    Будем ли применять персональную опеку или перекрывать зоны? Персональная опека — это элемент современного футбола, а не его главная составляющая. Главная задача — наладить командные взаимодействия в защите. Это основная задача каждого тренера.

    У всех соперников, с которыми мы встречались, есть свои акценты. Выделить кого-то в составе «Локомотива» не могу. Лучшие игры мы провели против «Шерифа», они выиграли у «Локомотива». И как сравнивать этих соперников?» — сказал Паник.

    Встреча состоится завтра. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.12.2017 00:15
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