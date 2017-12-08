Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотив» переиграл «Фастав» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы за счет фирменного футбола, заметно прибавив во втором тайме.

«Осторожное начало матча – обычное дело для «Локомотива», что в чемпионате, что в Лиге Европы. В первом тайме команда Юрия Семина присматривается к сопернику, делает акцент на надежной игре в обороне, а после перерыва прибавляет. Можно сказать, что это уже фирменный знак «Локомотива», который вдобавок помогает сохранить силы, что абсолютно оправдано в конце года.

По такой же схеме развивались события и на сей раз. Во втором тайме Семин оперативно провел замены, тактически перестроил игру, насытив группу атаки дополнительным игроком. «Локомотив» стал резко прибавлять в скорости и агрессии, а тут еще внезапно получил фору в виде численного большинства. Возможно, играй команды в равных составах, дожать чешский клуб было бы не так просто, но, что это рано или поздно случилось бы, я не сомневаюсь.

Если бы в четвертом туре «Локомотив» не проиграл дома «Шерифу», все сложилось бы гораздо проще. А так железнодорожникам пришлось напрячься, но в итоге они добились своего, вышли в плей-офф с первого места. «Локомотив» в последнее время не так часто играл в еврокубках, а, глядя на результаты клуба в чемпионате и Лиге Европы, выступление можно без преувеличение назвать великолепным. Правда, это отнюдь не гарантирует легкой жизни ни в одном из турниров после зимней паузы. В Лиге Европы все будет зависеть от жребия, «Локомотив» способен пройти многие команды, но в то же время пока объективно уступает некоторым в классе», – сказал Бубнов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Фастав» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2. Российский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе F, набрав 11 очков. «Фастав» замкнул квартет с 2 баллами на счету.