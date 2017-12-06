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    • Антон Миранчук: «Локомотив» привык к плотному графику, а лидерство в чемпионате придает сил»

    Антон Миранчук: «Локомотив» привык к плотному графику, а лидерство в чемпионате придает сил»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от встречи с «Фаставом» в Лиге Европы и оценил положение в чемпионате России.

    – Перед последним туром группового этапа обычно просчитывают расклады. Считаешь ситуацию в группе запутанной?

    – Нет. Нужно побеждать «Злин». Ни о каких других раскладах даже не думаем.

    Что касается первого матча, мы забили быстрый гол, что позволило чувствовать себя более раскрепощенными.

    – Чем запомнился «Злин» в первом матче?

    – Прошло уже достаточно много времени, но мне запомнился центр полузащиты.

    – Первая часть сезона подходит к концу. В каком состоянии команда?

    – Мы идем на первом месте в чемпионате, так что настроение приподнятое. Смотрим вперед и хотим только побеждать. Все в тонусе, никто не расслабляется. К плотному графику привыкли, а лидерство в чемпионате придает сил.

    Встреча состоится завтра. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.12.2017 22:19
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