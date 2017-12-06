Антон Миранчук: «Локомотив» привык к плотному графику, а лидерство в чемпионате придает сил»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от встречи с «Фаставом» в Лиге Европы и оценил положение в чемпионате России.

– Перед последним туром группового этапа обычно просчитывают расклады. Считаешь ситуацию в группе запутанной?

– Нет. Нужно побеждать «Злин». Ни о каких других раскладах даже не думаем.

Что касается первого матча, мы забили быстрый гол, что позволило чувствовать себя более раскрепощенными.

– Чем запомнился «Злин» в первом матче?

– Прошло уже достаточно много времени, но мне запомнился центр полузащиты.

– Первая часть сезона подходит к концу. В каком состоянии команда?

– Мы идем на первом месте в чемпионате, так что настроение приподнятое. Смотрим вперед и хотим только побеждать. Все в тонусе, никто не расслабляется. К плотному графику привыкли, а лидерство в чемпионате придает сил.

Встреча состоится завтра. Начало – в 21:00 по московскому времени.