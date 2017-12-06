Семин: «Фастав» – обладатель Кубка Чехии, который дает бой в каждом матче»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи с «Фаставом» в Лиге Европы.
– Победа в первом матче получилась легкой?
– Легких побед не бывает. «Фастав» – обладатель Кубка Чехии, который дает бой в каждом матче. Чтобы был результат, нужна концентрация.
Первая часть сезона подходит к концу. Заключительные матчи имеют особую важность.
– Смотрели матчи «Фастава» против «Шерифа» и «Копенгагена»?
– Конечно. В игре с «Шерифом» победу могла одержать любая из команд. «Фастав» силен при своих болельщиках, футболисты хорошо готовы физически. Некоторые игроки очень сильны индивидуально.
– Готов ли сыграть Игнатьев и выйдет ли в основе Эдер?
– Все возможно. С составом определимся в четверг.
– В каком состоянии сейчас «Локомотив»? Показалось, что на игре с «Рубином» сказался перелет из Хабаровска.
– Я бы не сказал, что дело в перелете. Скорее, это заслуга «Рубина». Делаем все, чтобы наши футболисты были хорошо готовы. Посмотрим, что будет завтра.
– В Чехию прилетело всего 20 игроков. Хватит футболистов?
– В заявку попадут 18, так что все в порядке.
Матч в Злине состоится завтра. Начало – в 21:00 по московскому времени.