Семин: «Фастав» – обладатель Кубка Чехии, который дает бой в каждом матче»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи с «Фаставом» в Лиге Европы.

– Победа в первом матче получилась легкой?

– Легких побед не бывает. «Фастав» – обладатель Кубка Чехии, который дает бой в каждом матче. Чтобы был результат, нужна концентрация.

Первая часть сезона подходит к концу. Заключительные матчи имеют особую важность.

– Смотрели матчи «Фастава» против «Шерифа» и «Копенгагена»?

– Конечно. В игре с «Шерифом» победу могла одержать любая из команд. «Фастав» силен при своих болельщиках, футболисты хорошо готовы физически. Некоторые игроки очень сильны индивидуально.

– Готов ли сыграть Игнатьев и выйдет ли в основе Эдер?

– Все возможно. С составом определимся в четверг.

– В каком состоянии сейчас «Локомотив»? Показалось, что на игре с «Рубином» сказался перелет из Хабаровска.

– Я бы не сказал, что дело в перелете. Скорее, это заслуга «Рубина». Делаем все, чтобы наши футболисты были хорошо готовы. Посмотрим, что будет завтра.

– В Чехию прилетело всего 20 игроков. Хватит футболистов?

– В заявку попадут 18, так что все в порядке.

Матч в Злине состоится завтра. Начало – в 21:00 по московскому времени.