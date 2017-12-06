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    • Семин: «Фастав» – обладатель Кубка Чехии, который дает бой в каждом матче»

    Семин: «Фастав» – обладатель Кубка Чехии, который дает бой в каждом матче»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи с «Фаставом» в Лиге Европы.

    – Победа в первом матче получилась легкой?

    – Легких побед не бывает. «Фастав» – обладатель Кубка Чехии, который дает бой в каждом матче. Чтобы был результат, нужна концентрация.

    Первая часть сезона подходит к концу. Заключительные матчи имеют особую важность.

    – Смотрели матчи «Фастава» против «Шерифа» и «Копенгагена»?

    – Конечно. В игре с «Шерифом» победу могла одержать любая из команд. «Фастав» силен при своих болельщиках, футболисты хорошо готовы физически. Некоторые игроки очень сильны индивидуально.

    – Готов ли сыграть Игнатьев и выйдет ли в основе Эдер?

    – Все возможно. С составом определимся в четверг.

    – В каком состоянии сейчас «Локомотив»? Показалось, что на игре с «Рубином» сказался перелет из Хабаровска.

    – Я бы не сказал, что дело в перелете. Скорее, это заслуга «Рубина». Делаем все, чтобы наши футболисты были хорошо готовы. Посмотрим, что будет завтра.

    – В Чехию прилетело всего 20 игроков. Хватит футболистов?

    – В заявку попадут 18, так что все в порядке.

    Матч в Злине состоится завтра. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.12.2017 21:11
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    gunstilzit
    1512584290
    Юрий Палыч,очень нужна победа!
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    AtticusFinch
    1512585708
    Трудно придётся железнодорожникам !(
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    ЖОРРО
    1512586707
    Удачи и выхода в плей офф!!!!
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    логист
    1512587655
    я о такой команде Фастав раньше и не слышал Локо их вторым составом должен выносить
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    ologreds
    1694991787
    numo528341
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