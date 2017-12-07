Лига Европы. «Локомотив» на выезде сыграет с «Фаставом»

В четверг, 7 декабря, состоится заключительный, шестой тур группового этапа Лиги Европы. «Локомотив» на выезде встретится с «Фаставом». Команда Юрия Семина будет бороться за победу, чтобы гарантировать себе выход в раунд плей-офф турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Фастав» – «Локомотив». Начало в 21:00, не пропустите!

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