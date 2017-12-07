Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Лига Европы. «Локомотив» на выезде сыграет с «Фаставом»

    В четверг, 7 декабря, состоится заключительный, шестой тур группового этапа Лиги Европы. «Локомотив» на выезде встретится с «Фаставом». Команда Юрия Семина будет бороться за победу, чтобы гарантировать себе выход в раунд плей-офф турнира.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Фастав» – «Локомотив». Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2017 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Beweiu
    1512663217
    Tansnet.ru Лучшие в прогнозах
    Ответить
    nemolod
    1512663528
    После вчерашних 0-7 в ЛЧ уж очень хочется победы Локо в ЛЕ!
    Ответить
    VVM1964
    1512665835
    Давай локомотив , очень хочется видеть в финальной части ЛЕ 4 наших команды .
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512666497
    ЛОКО НЕ ПОДВЕДИ!!!
    Ответить
    Бубновский
    1512666796
    ....палыч очень осторожен...разгрома не будет, но сыграем надежно и обыграем на классе!!!!
    Ответить
    mdu86
    1512668338
    Юрий Палыч! Оле-оле-оле! Победы!
    Ответить
    _LM_
    1512669567
    Давай, Локо! Верим в победу!
    Ответить
    3a zenit
    1512675353
    Фарфан-тюльпан зверюка просто.Как он это делает из ничего не понимаю.Всё время там где нужно стоит.
    Ответить
    Бубновский
    1512676313
    ....ну вот!!!...собственно, что я и говорил!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694991785
    numo528387
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+