Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»

Главный тренер «Фастава» Богумил Паник после поражения от «Локомотива» в заключительной игре группового этапа Лиги Европы пообещал проанализировать выступление своей команды. Он также отметил, что последнее место в группе F – заслуженное.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Фастав» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2. Российский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе F, набрав 11 очков. «Фастав» замкнул квартет с двумя баллами на счету.

– Я благодарен ребятам за самоотдачу. Они в этом групповом этапе, равно как и в сегодняшней встрече сделали все, что могли. Мы, к сожалению, заняли в своем квартете заслуженное место. Объективно три команды-соперницы оказались сильнее «Фастава». Жаль, что в шести матчах так ни разу и не победили. Мы имели такие возможности в домашних играх. Попытались одолеть сегодня «Локомотив», но всю нашу тактику, все наши планы сломало удаление Гайича. Было бы странно, если бы русская команда не воспользовалась численным преимуществом, к тому же времени до конца поединка оставалось еще много. Собственно, сегодняшняя встреча представляла интерес до того, как мы оказались в меньшинстве.

– Какие уроки извлечет «Фастав» из участия в Лиге Европы?

– Об этом еще рано говорить. Конечно, мы проведем детальный анализ. Сейчас сконцентрируемся на национальном чемпионате, где наше положение в таблице никого не удовлетворяет. От себя добавлю, что домашние поединки с «Шерифом» и «Копенгагеном» стали для нас лучшими мгновениями в этом турнире. Надеюсь, в него мы еще вернемся.