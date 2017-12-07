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    • Семин – о жеребьевке ЛЕ: «Вдруг «Спартак» попадется? Почему бы и нет?»

    Семин – о жеребьевке ЛЕ: «Вдруг «Спартак» попадется? Почему бы и нет?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Фаставом» (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал об ожиданиях от весенний части турнира.

    «В плей-офф хотим видеть команду посильнее. Разве там могут быть слабые соперники! Жребий будет такой, какой будет.

    Может, «Спартак» попадется? На первом этапе вряд ли? А я думаю, может быть. Никуда ехать не надо будет. Почему бы и нет», — сказал Семин.

    В весенней части турнира сыграют четыре российских клуба: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и «Зенит».

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.12.2017 23:52
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Юрий Б.
    1512680742
    Мяч круглый
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    ЖОРРО
    1512681537
    Сёмин шутить изволил....)))) Почему бы и нет,настроение хорошее....)))
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    Almazovich
    1512681735
    Свои по свойски своим наваляют!
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    OOOVVV.
    1512681748
    Навряд ли встретитесь, СпаМ так далеко не пройдёт!
    Ответить
    Parham
    1512683339
    1/16 надо проходить!! А вот в 1/8 или даже в 1/4 можете встречаться!
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    XaXatyn
    1512683695
    Даешь 4 российских клуба в полуфинале , но это мечта!
    Ответить
    prezent2017
    1512690126
    Спердяк - мечта Шпалыча!
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    ribavadim
    1512696623
    "Может, «Спартак» попадется?!"А сам потихоньку шпалы разбирает...!
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    nemolod
    1512716515
    Главное,чтоб не попались французские,итальянские,испанские,немецкие команды,а со Спартаком и правда хорошо бы до полуфинала не встречаться! (Это чтоб кто-то из наших команд в финале сыграл-хоть помечтать)
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    ologreds
    1694991779
    numo528469
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