Семин – о жеребьевке ЛЕ: «Вдруг «Спартак» попадется? Почему бы и нет?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Фаставом» (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал об ожиданиях от весенний части турнира.

«В плей-офф хотим видеть команду посильнее. Разве там могут быть слабые соперники! Жребий будет такой, какой будет.

Может, «Спартак» попадется? На первом этапе вряд ли? А я думаю, может быть. Никуда ехать не надо будет. Почему бы и нет», — сказал Семин.

В весенней части турнира сыграют четыре российских клуба: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и «Зенит».