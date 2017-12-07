На матче с «Фаставом» ожидается 3 тысячи болельщиков «Локомотива», это самый массовый выезд в истории клуба

Завтра «Локомотив» сыграет с «Фаставом» в рамках выездного матча 6-го тура Лиги Европы.

По информации пресс-службы «железнодоржников», московский клуб поддержат 3 тысячи болельщиков.

«Ожидаем на матче в районе трех тысяч болельщиков. «Локомотив» поддержат не только болельщики из России, но и граждане страны, проживающие в Европе.

Этот матч должен стать самым массовым европейским выездом болельщиков красно– зеленых в истории», – цитирует источник пресс-службу клуба.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени.