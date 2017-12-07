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    • На матче с «Фаставом» ожидается 3 тысячи болельщиков «Локомотива», это самый массовый выезд в истории клуба

    На матче с «Фаставом» ожидается 3 тысячи болельщиков «Локомотива», это самый массовый выезд в истории клуба

    Завтра «Локомотив» сыграет с «Фаставом» в рамках выездного матча 6-го тура Лиги Европы.

    По информации пресс-службы «железнодоржников», московский клуб поддержат 3 тысячи болельщиков.

    «Ожидаем на матче в районе трех тысяч болельщиков. «Локомотив» поддержат не только болельщики из России, но и граждане страны, проживающие в Европе.

    Этот матч должен стать самым массовым европейским выездом болельщиков красно– зеленых в истории», – цитирует источник пресс-службу клуба.

    Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    07.12.2017 01:47
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    Комментарии (5)
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    sobaka120982
    1512624115
    Интересно,это только у меня так? На этом сайте все группы где есть наш российский клуб не показывают расстановку сил в таблице.в лч. Так же было
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    Fan Loko mik
    1512669106
    Если ЛОКО и дальше будет так играть, то выезды будут ещё более массовые!!
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    40klgrus
    1512676946
    ну руководсво локо красавцы,я уверен, что оплатили выезд всем у кого есть виза)
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    ologreds
    1694991787
    numo528358
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