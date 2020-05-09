Семь российских футболистов примут участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Российские футболисты станут участниками акции «Бессмертный полк», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ожидается участие в акции Александра Головина («Монако»), Магомеда Оздоева («Зенит»), Наиля Умярова, Александра Соболева (оба – «Спартак»), Алексея Татаева («Млада Болеслав»), Никиты Калугина («Сочи»), Артема Голубева («Уфа») и футболистки женской сборной России Софии Шишкиной.
- Из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате.
- Виртуальное шествие продлится и после 9 мая из-за большого числа желающих.
Черчесов поздравил россиян с Днем Победы
РПЛ опубликовала поздравление с 75-летием Победы
Источник: «Р-Спорт»