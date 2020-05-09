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    Семь российских футболистов примут участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

    Российские футболисты станут участниками акции «Бессмертный полк», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Ожидается участие в акции Александра Головина («Монако»), Магомеда Оздоева («Зенит»), Наиля Умярова, Александра Соболева (оба – «Спартак»), Алексея Татаева («Млада Болеслав»), Никиты Калугина («Сочи»), Артема Голубева («Уфа») и футболистки женской сборной России Софии Шишкиной.

    • Из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате.
    • Виртуальное шествие продлится и после 9 мая из-за большого числа желающих.

    Черчесов поздравил россиян с Днем Победы

    РПЛ опубликовала поздравление с 75-летием Победы

    Источник: «Р-Спорт»

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