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    Черчесов поздравил россиян с Днем Победы

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов записал видеопоздравление в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

    «Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 Мая. Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые эту войну прошли с честью, достоинством и выиграли ее. Понятно, в настоящее время невозможно осуществить парад, которого они достойны, но, как наш президент сказал, это будет выполнено в лучших наших традициях, тем более это юбилей победы над фашизмом. Мои сердечные поздравления.

    Убежден, что мы справимся. Тем более в то время, когда нас эта пандемия коронавируса задела. Особенно это касается ветеранов, которые двойной удар перенесут сейчас. Поэтому и дома сидим, и поздравляем, как мы это умеем делать в России. Всем большой привет. И футбол скоро будет у нас опять на телеэкранах. Поэтому давайте потерпим. Россияне, ветераны, с праздником!» – сказал Черчесов.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +825

      New Life 13 минут назад

      Теперь жду поздравлений от зюбы.

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