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    РПЛ опубликовала поздравление с 75-летием Победы

    Пресс-служба РПЛ поздравила ветеранов с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

    «День Победы – это священный день памяти и благодарности защитникам Отечества, не жалевшим жизни ради свободы Родины, ради мирного будущего, ради всех живущих на Земле.

    Мы от всей души благодарим всех участников Великой Отечественной Войны и тружеников тыла за их подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память героям!» – говорится в публикации на официальном сайте лиги.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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