Комментатор Андронов жестко отреагировал на халатность «Алании», забывшей заявить основного игрока

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов не сдержал эмоций, узнав о кейсе защитника «Алании» Алексея Татаева.
- «Алания» наигрывала Татаева на остаток сезона основным защитником, но клуб забыл его заявить на Первую лигу.
- Игрок теперь требует расторжения контракта с выплатой ему неустойки.
- «Алания» идет в Первой лиге в 3 очках от зоны переходных матчей.
«Я не знаю, как это прокомментировать. У меня нет слов – даже матерных. Как можно так обосраться?
Игрок должен получить своe – зарплату до конца сезона. Евгений Калешин имеет полное право свалить со словами «а вот теперь *** [долбитесь] сами».
И хозяева клуба, если им хоть сколько-то дорога их репутация, должны уволить виновных немедленно!
Это не просто позор и харам, это худинаг высшей степени!» – написал Андронов.