Комментатор Андронов жестко отреагировал на халатность «Алании», забывшей заявить основного игрока

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов не сдержал эмоций, узнав о кейсе защитника «Алании» Алексея Татаева.

«Алания» наигрывала Татаева на остаток сезона основным защитником, но клуб забыл его заявить на Первую лигу.

Игрок теперь требует расторжения контракта с выплатой ему неустойки.

«Алания» идет в Первой лиге в 3 очках от зоны переходных матчей.

«Я не знаю, как это прокомментировать. У меня нет слов – даже матерных. Как можно так обосраться?

Игрок должен получить своe – зарплату до конца сезона. Евгений Калешин имеет полное право свалить со словами «а вот теперь *** [долбитесь] сами».

И хозяева клуба, если им хоть сколько-то дорога их репутация, должны уволить виновных немедленно!

Это не просто позор и харам, это худинаг высшей степени!» – написал Андронов.