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    • Комментатор Андронов жестко отреагировал на халатность «Алании», забывшей заявить основного игрока

    Комментатор Андронов жестко отреагировал на халатность «Алании», забывшей заявить основного игрока

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов не сдержал эмоций, узнав о кейсе защитника «Алании» Алексея Татаева.

    • «Алания» наигрывала Татаева на остаток сезона основным защитником, но клуб забыл его заявить на Первую лигу.
    • Игрок теперь требует расторжения контракта с выплатой ему неустойки.
    • «Алания» идет в Первой лиге в 3 очках от зоны переходных матчей.

    «Я не знаю, как это прокомментировать. У меня нет слов – даже матерных. Как можно так обосраться?

    Игрок должен получить своe – зарплату до конца сезона. Евгений Калешин имеет полное право свалить со словами «а вот теперь *** [долбитесь] сами».

    И хозяева клуба, если им хоть сколько-то дорога их репутация, должны уволить виновных немедленно!

    Это не просто позор и харам, это худинаг высшей степени!» – написал Андронов.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    07.03.2024 23:54
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