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    Татаев: «Когда я только приехал в «Краснодар», друзья посмеивались, «дрыщом» называли»

    Полузащитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев рассказал о том, как попал в академию «Краснодара».

    – Как в «Краснодар» попали?

    – Помог Юрий Отарович [Наниев]. Он был знаком с тренером «Краснодара» и как-то позвонил отцу, предложил устроить просмотр в академии. Я приехал, сразу чуть с ума не сошeл от условий, которые увидел. 90 человек со всей России отбирались, но оставили только меня. Точнее, сказали: «Мы вам позвоним». Через месяц набрали, пригласили. Я собрал вещи и поехал в Краснодар – за мечтой. Мы тогда уже в Таганроге жили – папе там работу предложили.

    – Тяжело было одному в академии?

    – Я уже был достаточно самостоятельным парнем. Очень помогла в адаптации воспитательница Саломат Мирзоевна. Она мне стала второй матерью. Я еe сразу полюбил.

    – После детства впроголодь в академии было одно желание – наесться до отвала?

    – Видели бы вы меня, когда я только приехал в «Краснодар»! Длинный, худющий. Друзья посмеивались, «дрыщом» называли. Выбор в столовой поразил. Но когда тренируешься по два раза в день, набирать вес не успеваешь. Со временем понял, что нужна масса, физика. Начал ходить в тренажeрный зал, окреп.

    • Татаев – уроженец Южной Осетии.
    • В академию «Краснодара» хавбек попал в 2014 году.
    • В январе его арендовала «Млада Болеслав».
    • В текущем сезоне на счету Татаева два гола в девяти играх.

    Источник: «Чемпионат»

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