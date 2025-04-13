Защитник «Оренбурга» сломал лицевую кость в единоборстве с Виллианом Рошей

Алексей Татаев из «Оренбурга» травмировался в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
«Желаем здоровья Лексо Татаеву!
На 39-й минуте матча Алексей Татаев самоотверженно пошел в стык с защитником «армейцев» [Виллианом Рошей], после чего упал на газон.
Защитник не смог продолжить матч и покинул поле в сопровождении медиков.
У игрока диагностирован перелом лицевой кости. Сроки восстановления нашего воина уточняются», – написал «Оренбург».
«Мой друг, я желаю тебе самого наилучшего. Было столкновение, я тебя не видел. Желаю, чтобы ты быстрее поправился и вернулся к матчам. Обнимаю», – сказал Роша по ситуации в телеграм-канале ЦСКА.
- Татаев пришел в «Оренбург» зимой из «Алании».
- Алексей – воспитанник «Краснодара».
- «Оренбург» идет в РПЛ последним.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»