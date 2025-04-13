Защитник «Оренбурга» сломал лицевую кость в единоборстве с Виллианом Рошей

Алексей Татаев из «Оренбурга» травмировался в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Желаем здоровья Лексо Татаеву!

На 39-й минуте матча Алексей Татаев самоотверженно пошел в стык с защитником «армейцев» [Виллианом Рошей], после чего упал на газон.

Защитник не смог продолжить матч и покинул поле в сопровождении медиков.

У игрока диагностирован перелом лицевой кости. Сроки восстановления нашего воина уточняются», – написал «Оренбург».

«Мой друг, я желаю тебе самого наилучшего. Было столкновение, я тебя не видел. Желаю, чтобы ты быстрее поправился и вернулся к матчам. Обнимаю», – сказал Роша по ситуации в телеграм-канале ЦСКА.