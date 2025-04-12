Николич оценил победу ЦСКА над «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий по итогам выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Армейцы победили на выезде со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

ЦСКА догнал «Спартак» и «Зенит», «Оренбург» остался на последнем месте в чемпионате.

«Игра получилась такой, как я и говорил перед матчем. Последние три дня я повторял только одно слово на русском языке – «Внимание, внимание, внимание», и не в шуточной форме.

Потому что здесь все особенное – условия поля, команда. Знаю, что у любой команды, которая здесь играла, матч получался очень тяжелым. Так и у нас сегодня.

Мы знали, какие обстоятельства у нас после предыдущих игр. Вы видели, что по сравнению с матчем с «Динамо» у нас было сделано семь замен. Но все равно очень рад и хочу поздравить команду с очередной победой, с сухой победой.

И хочу сказать спасибо болельщикам, которые пришли сюда. Очень приятно их видеть на трибунах. Отдельная благодарность детям из местной футбольной школы ЦСКА. Видели их счастливыми после игры, команда счастлива тоже.

Задачу выполнили, три очка у нас, двигаемся дальше», – сказал Николич.