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Слишкович прокомментировал поражение «Оренбурга» от ЦСКА

Сегодня, 14:41

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги проигранного матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

  • Армейцы победили на выезде со счетом 2:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • ЦСКА догнал «Спартак» и «Зенит», «Оренбург» остался на последнем месте в чемпионате.

«У «Оренбурга» было преимущество по всем показателям. Кроме самого главного.

Причина? Если бы была ничья, я был бы очень недоволен, а о поражении даже не говорю. У нас было все, чтобы победить, но, к сожалению, не хватило нескольких моментов, концентрации, ударов в створ.

Случилось так, что такая сильная команда как ЦСКА наказала за одну маленькую ошибку в штрафной, контратаку я не считаю.

Мое мнение – «Оренбург» должен был выиграть. ЦСКА просто не знали, как ответить ни на наш прессинг, на на игру особенно в первом тайме, но сейчас это только слова.

Мы остались без очков. Продолжаем дальше работу, ждем следующую игру и мы должны попробовать ее выиграть», – сказал Слишкович.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург Слишкович Владимир
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