Круговой – о своей передаче в матче с «Оренбургом»: «С такого филигранного паса не забить было нереально»

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост после матча 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).
«Такие победы вроде называют трудовые. Поэтому всех с трудовой победой! Постараемся не останавливаться.
Отдельно поздравляю Ваню Облякова с голом! Хотя с такого филигранного паса не забить было нереально», – шутя написал Круговой.
- ЦСКА по набранным очкам догнал топ-3.
- У москвичей весной нет поражений.
- На следующей неделе ЦСКА сыграет с «Динамо» и «Крыльями Советов».
Источник: телеграм-канал Данила Кругового