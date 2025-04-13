Круговой – о своей передаче в матче с «Оренбургом»: «С такого филигранного паса не забить было нереально»

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост после матча 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Такие победы вроде называют трудовые. Поэтому всех с трудовой победой! Постараемся не останавливаться.

Отдельно поздравляю Ваню Облякова с голом! Хотя с такого филигранного паса не забить было нереально», – шутя написал Круговой.