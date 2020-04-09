Защитник «Млада-Болеслава» Татаев: «Не собираюсь возвращаться в Россию ближайшие 6-7 лет»

Защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев дал понять, что в ближайшее время он хочет выступать в Европе.

«Я в Россию не собираюсь возвращаться ближайшие 6-7 лет. Конечно, я сейчас могу говорить одно, а обстоятельства сложатся по-другому. Но на данный момент я очень хочу поиграть в Европе, попутешествовать, попробовать себя на топ-уровне.

У меня нет желания осесть в какой-то одной команде на длительный срок: хочу расти, развиваться. Как только пойму, что в Чехии я вырос и все доказал, хочу идти дальше», – сказал Татаев.

Татаев – воспитанник «Краснодара».

Он перешел в «Младу» в январе 2019 года.

В этом сезоне 21-летний россиянин провел 15 матчей в чемпионате Чехии и забил один гол.

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