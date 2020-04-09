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    Защитник «Млада-Болеслава» Татаев: «Не собираюсь возвращаться в Россию ближайшие 6-7 лет»

    Защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев дал понять, что в ближайшее время он хочет выступать в Европе.

    «Я в Россию не собираюсь возвращаться ближайшие 6-7 лет. Конечно, я сейчас могу говорить одно, а обстоятельства сложатся по-другому. Но на данный момент я очень хочу поиграть в Европе, попутешествовать, попробовать себя на топ-уровне.

    У меня нет желания осесть в какой-то одной команде на длительный срок: хочу расти, развиваться. Как только пойму, что в Чехии я вырос и все доказал, хочу идти дальше», – сказал Татаев.

    • Татаев – воспитанник «Краснодара».
    • Он перешел в «Младу» в январе 2019 года.
    • В этом сезоне 21-летний россиянин провел 15 матчей в чемпионате Чехии и забил один гол.

    «Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч

    Источник: «Р-Спорт»

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    09.04.2020 14:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +609

      Cleaner 17 часов назад

      Татаев, позвонят тебе из Зенита, назовут сумму контракта, и пешком до Питера пойдешь!

      2
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      Рейтинг: +1017

      spam2009 20 часов назад

      Ща летом перейдет в какое-нибудь Дырнамо

      2
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      Рейтинг: +453

      кто там 20 часов назад

      Молодец, но верится с трудом, как бы через год-два в зените или динамо не оказался.

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