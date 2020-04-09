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  • Защитник «Млада-Болеслава» Татаев: «Не собираюсь возвращаться в Россию ближайшие 6-7 лет»

Защитник «Млада-Болеслава» Татаев: «Не собираюсь возвращаться в Россию ближайшие 6-7 лет»

9 апреля 2020, 14:27
2

Защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев дал понять, что в ближайшее время он хочет выступать в Европе.

«Я в Россию не собираюсь возвращаться ближайшие 6-7 лет. Конечно, я сейчас могу говорить одно, а обстоятельства сложатся по-другому. Но на данный момент я очень хочу поиграть в Европе, попутешествовать, попробовать себя на топ-уровне.

У меня нет желания осесть в какой-то одной команде на длительный срок: хочу расти, развиваться. Как только пойму, что в Чехии я вырос и все доказал, хочу идти дальше», – сказал Татаев.

  • Татаев – воспитанник «Краснодара».
  • Он перешел в «Младу» в январе 2019 года.
  • В этом сезоне 21-летний россиянин провел 15 матчей в чемпионате Чехии и забил один гол.

«Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Млада Болеслав Татаев Алексей
Комментарии (2)
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кто там
1586431759
Молодец, но верится с трудом, как бы через год-два в зените или динамо не оказался.
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spam2009
1586433842
Ща летом перейдет в какое-нибудь Дырнамо
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