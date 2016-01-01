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    «Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч

    «Краснодар» объявил, что полузащитник Алексей Татаев стал игроком «Млады Болеслав» на постоянной основе.

    «Чешский клуб выкупил трансфер молодого защитника. Руководство ФК «Краснодар» благодарит Алексея за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей карьере!» – говорится в публикации южан.

    По данным Transfermarkt, чешский клуб заплатил за 21-летнего футболиста 600 тысяч евро.

    • Татаев – воспитанник «Краснодара».
    • В январе 2019 года «Млада» арендовала хавбека, который с тех пор провел 24 матча и забил два гола.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      daqo30 40 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +4843

      paracetamol 1 час назад

      Выкупила за 600 тыщь, продаст за 6 лямов. Галицкий о чем думает?

      0
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      Рейтинг: +224

      Алехсбургер. 1 час назад

      ))
      бизнес пошёл таки в гору..
      Галицкий -молодец.

      1
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      Рейтинг: +36973

      portero 2 часа назад

      хотят повторить как с Комличенко, им понравилось.

      3
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      Рейтинг: -2402

      gosproektikabinet > portero 2 часа назад

      убить карьеру тоже, через год вернув в динаму

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      Рейтинг: +4843

      paracetamol > portero 1 час назад

      Комличенко 3 быкам впарит при личной встрече. Здорово быкам понравится с престарелыми норгами.

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