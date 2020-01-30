«Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч

«Краснодар» объявил, что полузащитник Алексей Татаев стал игроком «Млады Болеслав» на постоянной основе.

«Чешский клуб выкупил трансфер молодого защитника. Руководство ФК «Краснодар» благодарит Алексея за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей карьере!» – говорится в публикации южан.

По данным Transfermarkt, чешский клуб заплатил за 21-летнего футболиста 600 тысяч евро.