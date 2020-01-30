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  • «Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч

«Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч

30 января 2020, 10:20
7

«Краснодар» объявил, что полузащитник Алексей Татаев стал игроком «Млады Болеслав» на постоянной основе.

«Чешский клуб выкупил трансфер молодого защитника. Руководство ФК «Краснодар» благодарит Алексея за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей карьере!» – говорится в публикации южан.

По данным Transfermarkt, чешский клуб заплатил за 21-летнего футболиста 600 тысяч евро.

  • Татаев – воспитанник «Краснодара».
  • В январе 2019 года «Млада» арендовала хавбека, который с тех пор провел 24 матча и забил два гола.

Источник: Официальный твиттер «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Краснодар Млада Болеслав Татаев Алексей
Комментарии (7)
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portero
1580370129
хотят повторить как с Комличенко, им понравилось.
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Алехсбургер.
1580371888
)) бизнес пошёл таки в гору.. Галицкий -молодец.
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paracetamol
1580374357
Выкупила за 600 тыщь, продаст за 6 лямов. Галицкий о чем думает?
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sanyadorofeev
1580379652
Хватит дрo.чить, пора ***.ть девок! Открою секрет мужского величия как затащить и удовлетворить любую девушку да так что она будет просить еще и еще. Короче, реально крутя штука и всем советую попробовать хоть раз, раньше заказывал из Британии, а теперь есть и у нас вот сайт ---- http://xx.org.ua/neomax
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zigbert
1580583598
Будущий Комличенко.
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