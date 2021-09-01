Татаев: «Каждое 1 сентября весь Беслан плачет. Можно даже услышать этот плач»

Защитник «Алании» Алексей Татаев рассказал, как в Беслане переживают трагедию, произошедшую в городе 17 лет назад.
- 1 сентября 2004 года террористы на протяжении 3 дней удерживали в заминированном школьном здании 1128 заложников.
- В результате теракта погибли 334 человека, включая 186 детей.
- В ходе спецоперации был уничтожен 31 боевик, также были ликвидированы все организаторы теракта.
— 1 сентября — трагическая дата для Беслана и всей страны. Что у тебя на душе, когда наступает это число?
— Скорбь по людям, которые потеряли своих близких. У меня есть знакомые, чьи семьи пострадали в 2004-м. Наверное, если бы тогда я был чуть постарше, каждое 1 сентября плакал бы. Начал лишь со временем.
Живешь в Беслане и каждый год в сентябре видишь, как люди цветы несут на могилы. Весь город плачет, можно даже слышать этот плач людей. Это правда тяжело.
— Что прежде всего вспоминаешь?
— Маленькие дети, их без одежды выносят, родители плачут… Такое, конечно, надо помнить, но это не то, что хочется прокручивать.
— Ты в тот день дома был?
— Да. В школу тогда не пошел, мы только переехали в Беслан. Со всеми близкими находился дома. Гости туда-сюда ходили, узнавали, спрашивали, кто-то уезжал, приезжал — была большая суета.
— Должно ли государство быть в ответе за произошедшее?
— Всегда надо найти крайнего. Если что-то случается, должен быть виноватый. Такие у нас в стране законы: есть убийство — кто-то должен быть виноват, только если это не самоубийство.
В Осетии таких много было случаев: теракт — и начинают всех обвинять. Например, [в случае с другим терактом] охранники не арестовали человека на машине. Было много пострадавших, погибших — и начали обвинять тех, кто на улице что-то продавал: нельзя там продавать! Новые законы начали вводить.
Это говорит лишь о том, что мы очень далеки до цивилизации. К сожалению, такое происходит, пусть и редко. Если республика, власть, страна будет ко всему так относиться… В первую очередь должна быть защита детей, они наше будущее.