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  • Комличенко: «В этом сезоне Татаев становится одним из лидеров «Млады Болеслав»

Комличенко: «В этом сезоне Татаев становится одним из лидеров «Млады Болеслав»

31 октября 2019, 11:15
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Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды над «Фаставом» в матче 1/8 финала Кубка Чехии, а также отметил игру своего соотечественника Алексея Татаева.

«По большому счeту мы не разделяем чемпионат и Кубок. Просто выходим и стараемся выиграть, показать свой максимум, независимо от того, какой это турнир. Кстати, совсем недавно мы играли с «Фаставом» в гостях в чемпионате и тогда больших проблем не возникло, выиграли 2:0.

Видимо, на примере того матча они хорошо подготовились к нам в этот раз и даже первыми забили. Но ещe до перерыва важный гол забил Алексей Татаев. Очень рад за него, в этом сезоне он становится одним из лидеров у нас.

Ну а во втором тайме мы забили ещe дважды. Есть ли какая-то закономерность в том, что мне удалось отличиться в играх с «Фаставом» и в чемпионате, и в Кубке? Не думаю, что это так. Стараюсь забивать, быть полезным для своей команды в каждом матче, и неважно, кто именно у нас в соперниках», – сказал Комличенко.

  • «Млада» обыграла «Фастов» со счетом 3:1.
  • Комличенко в текущем сезоне забил 12 мячей в 15 матчах.
  • На счету Татаева два гола в девяти играх.

Источник: «Чемпионат»
Чехия. Синот Лига Млада Болеслав Комличенко Николай Татаев Алексей
Комментарии (1)
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Niko
1572516694
Красавцы парни. Рвите всех соперников, верим в ваше будущее
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