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    Комличенко: «В этом сезоне Татаев становится одним из лидеров «Млады Болеслав»

    Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды над «Фаставом» в матче 1/8 финала Кубка Чехии, а также отметил игру своего соотечественника Алексея Татаева.

    «По большому счeту мы не разделяем чемпионат и Кубок. Просто выходим и стараемся выиграть, показать свой максимум, независимо от того, какой это турнир. Кстати, совсем недавно мы играли с «Фаставом» в гостях в чемпионате и тогда больших проблем не возникло, выиграли 2:0.

    Видимо, на примере того матча они хорошо подготовились к нам в этот раз и даже первыми забили. Но ещe до перерыва важный гол забил Алексей Татаев. Очень рад за него, в этом сезоне он становится одним из лидеров у нас.

    Ну а во втором тайме мы забили ещe дважды. Есть ли какая-то закономерность в том, что мне удалось отличиться в играх с «Фаставом» и в чемпионате, и в Кубке? Не думаю, что это так. Стараюсь забивать, быть полезным для своей команды в каждом матче, и неважно, кто именно у нас в соперниках», – сказал Комличенко.

    • «Млада» обыграла «Фастов» со счетом 3:1.
    • Комличенко в текущем сезоне забил 12 мячей в 15 матчах.
    • На счету Татаева два гола в девяти играх.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +965

      Niko 2 часа назад

      Красавцы парни. Рвите всех соперников, верим в ваше будущее

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