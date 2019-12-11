Татаев: «Контракт с «Младой» – отличная возможность зацепиться за клубы ведущих чемпионатов»

Чешская «Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» защитника Алексея Татаева. Подписание контракта с чехами прокомментировал сам игрок.
«Мечта любого футболиста — поиграть в Европе, ведь здесь ты всегда на виду у скаутов ведущих клубов топовых чемпионатов. Поэтому трeхлетний контракт с «Младой» — это отличная возможность зацепиться за клубы ведущих континентальных чемпионатов.
Отдельно хочу поблагодарить руководство «Млады» за долгосрочное соглашение, тренерский штаб клуба — за доверие, которое, я надеюсь, полностью оправдываю. Теперь всe зависит от меня и от того, как добросовестно я буду работать», – полагает Татаев.
- В январе «Краснодар» отдал Татаева в аренду в «Младу Болеслав».
- В этом сезоне 21-летний защитник провел за чешскую команду 15 матчей, забил два гола.
- В чемпионате Чехии «Млада Болеслав» идет шестой.
Источник: «Чемпионат»