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    Татаев: «Контракт с «Младой» – отличная возможность зацепиться за клубы ведущих чемпионатов»

    Чешская «Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» защитника Алексея Татаева. Подписание контракта с чехами прокомментировал сам игрок.

    «Мечта любого футболиста — поиграть в Европе, ведь здесь ты всегда на виду у скаутов ведущих клубов топовых чемпионатов. Поэтому трeхлетний контракт с «Младой» — это отличная возможность зацепиться за клубы ведущих континентальных чемпионатов.

    Отдельно хочу поблагодарить руководство «Млады» за долгосрочное соглашение, тренерский штаб клуба — за доверие, которое, я надеюсь, полностью оправдываю. Теперь всe зависит от меня и от того, как добросовестно я буду работать», – полагает Татаев.

    • В январе «Краснодар» отдал Татаева в аренду в «Младу Болеслав».
    • В этом сезоне 21-летний защитник провел за чешскую команду 15 матчей, забил два гола.
    • В чемпионате Чехии «Млада Болеслав» идет шестой.

    Источник: «Чемпионат»

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