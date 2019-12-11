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  • Татаев: «Контракт с «Младой» – отличная возможность зацепиться за клубы ведущих чемпионатов»

Татаев: «Контракт с «Младой» – отличная возможность зацепиться за клубы ведущих чемпионатов»

11 декабря 2019, 19:24
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Чешская «Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» защитника Алексея Татаева. Подписание контракта с чехами прокомментировал сам игрок.

«Мечта любого футболиста — поиграть в Европе, ведь здесь ты всегда на виду у скаутов ведущих клубов топовых чемпионатов. Поэтому трeхлетний контракт с «Младой» — это отличная возможность зацепиться за клубы ведущих континентальных чемпионатов.

Отдельно хочу поблагодарить руководство «Млады» за долгосрочное соглашение, тренерский штаб клуба — за доверие, которое, я надеюсь, полностью оправдываю. Теперь всe зависит от меня и от того, как добросовестно я буду работать», – полагает Татаев.

  • В январе «Краснодар» отдал Татаева в аренду в «Младу Болеслав».
  • В этом сезоне 21-летний защитник провел за чешскую команду 15 матчей, забил два гола.
  • В чемпионате Чехии «Млада Болеслав» идет шестой.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Татаев Алексей
Комментарии (1)
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Ковастер
1577184098
Какая возмоность.? Отличная? Для того что бы зацепиться за клубы ведущих чемпионатов? Ну допустим зацепился за Тулузу , Мец или СПАЛ, сидишь на банке полируешь трусами скамейку а клуб борется в зоне вылета , а уровень как был , так и остался. Если вы в Краснодаре не смогли попасть в основу? Какая Европа? Вы в Краснодаре могли показывать свой уровень на этапах ЛЕ и в этом году в ЛЧ.
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