«Краснодар» отдал защитника Татаева в аренду в «Младу Болеслав». Там играет воспитанник южан Комличенко

Отличный ход, что тут скажешь...Галицкий же рулит, не Федун какой.
«Краснодар» отдал защитника своей второй команды Алексея Татаева в аренду. Футболист продолжит карьеру в чешской «Младе Болеслав».
«Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», – сказано в релизе кубанцев.
- Игроку 20 лет.
- В текущем сезоне ФНЛ Татаев провел 16 матчей.
- «Млада Болеслав» в чемпионате Чехии идет десятой.