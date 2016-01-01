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    «Краснодар» отдал защитника Татаева в аренду в «Младу Болеслав». Там играет воспитанник южан Комличенко

    «Краснодар» отдал защитника своей второй команды Алексея Татаева в аренду. Футболист продолжит карьеру в чешской «Младе Болеслав».

    «Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», – сказано в релизе кубанцев.

    • Игроку 20 лет.
    • В текущем сезоне ФНЛ Татаев провел 16 матчей.
    • «Млада Болеслав» в чемпионате Чехии идет десятой.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11206

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Отличный ход, что тут скажешь...Галицкий же рулит, не Федун какой.

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