«Краснодар» отдал защитника Татаева в аренду в «Младу Болеслав». Там играет воспитанник южан Комличенко

«Краснодар» отдал защитника своей второй команды Алексея Татаева в аренду. Футболист продолжит карьеру в чешской «Младе Болеслав».

«Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», – сказано в релизе кубанцев.