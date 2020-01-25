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  • «СЭ»: Семин хотел подписать Комличенко в «Локомотив», но в клубе отказались от трансфера

«СЭ»: Семин хотел подписать Комличенко в «Локомотив», но в клубе отказались от трансфера

25 января 2020, 15:23
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был заинтересован в подписании нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Специалист просил клуб приобрести форварда прошлым летом и осенью. Руководство «Локо» планировало начать переговоры о трансфере Комличенко только в том случае, если команду этой зимой покинул бы кто-то из нападающих – Федор Смолов или Эдер.

Комличенко близок к переходу в «Динамо» за 3,5 миллиона евро. Россиянин уже прошел медосмотр.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне он забил десять голов в 15 матчах чемпионата Чехии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Млада Болеслав Локомотив Динамо Комличенко Николай Семин Юрий
Комментарии (7)
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серега кашин
1579955238
его уровень скорей всего сильно преувеличен
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Руслан ДСЛЦЗ
1579961030
У Локо и так игроков полно уровня выше
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kudriavtsevaleks
1579964763
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs
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Князев
1580035402
Вы что? Совсем идиоты??? Кому лучше знать как строить игру? Главному тренеру или главному бухгалтеру??? Гоните бездарь Смолова и радуйтесь если найдётся какой то дурак что заплатит за него какие то копейки!!!
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