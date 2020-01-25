«СЭ»: Семин хотел подписать Комличенко в «Локомотив», но в клубе отказались от трансфера

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был заинтересован в подписании нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Специалист просил клуб приобрести форварда прошлым летом и осенью. Руководство «Локо» планировало начать переговоры о трансфере Комличенко только в том случае, если команду этой зимой покинул бы кто-то из нападающих – Федор Смолов или Эдер.

Комличенко близок к переходу в «Динамо» за 3,5 миллиона евро. Россиянин уже прошел медосмотр.