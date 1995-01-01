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    «СЭ»: Семин хотел подписать Комличенко в «Локомотив», но в клубе отказались от трансфера

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был заинтересован в подписании нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    Специалист просил клуб приобрести форварда прошлым летом и осенью. Руководство «Локо» планировало начать переговоры о трансфере Комличенко только в том случае, если команду этой зимой покинул бы кто-то из нападающих – Федор Смолов или Эдер.

    Комличенко близок к переходу в «Динамо» за 3,5 миллиона евро. Россиянин уже прошел медосмотр.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он забил десять голов в 15 матчах чемпионата Чехии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8199

      parevg 4 минуты назад

      шПалычу виднее, кто ему нужен, а кто нет.

      0
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      Рейтинг: +15

      Руслан ДСЛЦЗ 44 минуты назад

      У Локо и так игроков полно уровня выше

      0
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      Рейтинг: +4470

      серега кашин 2 часа назад

      его уровень скорей всего сильно преувеличен

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