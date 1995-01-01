«СЭ»: Семин хотел подписать Комличенко в «Локомотив», но в клубе отказались от трансфера

шПалычу виднее, кто ему нужен, а кто нет.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был заинтересован в подписании нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Специалист просил клуб приобрести форварда прошлым летом и осенью. Руководство «Локо» планировало начать переговоры о трансфере Комличенко только в том случае, если команду этой зимой покинул бы кто-то из нападающих – Федор Смолов или Эдер.
Комличенко близок к переходу в «Динамо» за 3,5 миллиона евро. Россиянин уже прошел медосмотр.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он забил десять голов в 15 матчах чемпионата Чехии.