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    «Чемпионат»: Комличенко успешно прошeл медосмотр в «Динамо»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко близок к переходу в «Динамо».

    По информации «Чемпионата», 24-летний форвард успешно прошeл медосмотр и в ближайшее время станет игроком московского клуба.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
    • По информации «СЭ», «Динамо» заплатит за игрока 3,5 миллиона евро и заключит с ним контракт до лета 2024 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6526

      FanatSerj 59 минут назад

      я так понял выбрали вариант без отвала дохера баблинского агенту .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11232

      vladimir-7 1 час назад

      Ну вот и посмотрим 29 февраля бомбардира Динамо в действии против спартака.

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