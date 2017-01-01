«Чемпионат»: Комличенко успешно прошeл медосмотр в «Динамо»

я так понял выбрали вариант без отвала дохера баблинского агенту .
Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко близок к переходу в «Динамо».
По информации «Чемпионата», 24-летний форвард успешно прошeл медосмотр и в ближайшее время станет игроком московского клуба.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
- По информации «СЭ», «Динамо» заплатит за игрока 3,5 миллиона евро и заключит с ним контракт до лета 2024 года.